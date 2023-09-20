內政部組改上路 國土管理署改組、國家公園署升格揭牌

立法院年中修法通過內政部組織改造，明定內政部設警政署、消防署、移民署、國土管理署與國家公園署等5個次級機關。今天改組的國土管理署與國家公園署正式揭牌，內政部部長林右昌頒授任命令並將印信交予國土管理署署長吳欣修與國家公園署署長陳茂春。

內政部組改推動25年終修法通過上路，將原營建署改制，其中的國土規劃及都市發展等業務移入「國土管理署」，國家公園管理業務移入「國家公園署」。林右昌表示，國土管理署任務多，未來包括、淨零碳排趨勢、提高環境居住品質、高齡化社會來臨等，都仰賴更細膩都市設計，國土管理署等應成為平台，和地方政府鏈接，也整合民間團體、企業等，依照民意溝通推動業務。

由營建署長轉任國土管理署長的吳欣修受訪表示，現正進行的重點項目，包括國土計畫法和民眾溝通能上路、社會住宅數衝刺等，社宅一年可達一萬五千到兩萬戶，預計今年底會達到十萬戶，明年底可以順利完成總數12萬戶目標。

吳欣修也表示，行人交通安全方面，國土管理署也已盤點全台600個危險路口，邀地方政府合作，希望今年完成以行人安全為主的道路附屬設施改善，此外都更危老方面，六都推動順利，未來朝非六都縣市推行，希望能讓其他縣市也受惠。

對於近期都市工程天坑、鄰損多，吳欣修也說，數年前營建署就有推動第三方監驗的機制，不過各方意見不一修法未過，現在雖仍是地方政府主責，但也會順應各方建議，在立法院提出相關法規，讓立法委員審議討論。

據法規，國土管理署的業務為國土規劃、都市計畫、都市更新、住宅、建築管理、都市基礎與下水道工程的規劃、推動、管理及督導。國家公園署的業務為國家公園、國家自然公園、濕地與海岸管理的規劃、推動、管理及督導。國土管理署表示，未來轄下會有四個分署，包括城鄉發展與北、中、南區基礎工程，還有下水道工程，有利整合全國工程業務需求，和地方協力。