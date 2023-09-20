中央政府明年大內宣預算21.6億 農業部1.69億居第一

民眾黨立法院黨團今天質疑，民進黨政府長期著重大內宣，明年中央政府預算案中，媒體政策及業務宣導等經費高達21億6747萬5000元，比去年增加約2億元。其中，「1450網軍」始祖的農業部，連續三年大內宣預算都高居前三名，宣傳成效荒腔走板，像是花費30萬8000元的林業署林業相關宣傳費，預期效益竟只要臉書粉專追蹤數成長超過2千人。

民眾黨團總召邱臣遠指出，明年度預算審查即將開始，中央政府媒體政策及業務宣導大內宣經費再攀高峰，不含國營事業就達到21億6747萬5000元，比去年再增加約2億元。雖然政策宣導有其必要性，但濫編大內宣經費，照顧特定媒體及變相養網軍，攻擊對立政黨，絕對不可以。

邱臣遠表示，農業部明年機關預算高達1億6992萬元，高居所有部會第一名，遠較第二名的教育部還多出5460多萬元。但農業部過去就經常出現爭議的行銷內容，以及購買特定媒體的情形，例如2020年檢疫政策行銷方案購買媒體，結果因使用不符用途，遭審計部減列2千多萬元實現數，顯見政府宣導費有不當使用的情形。

農業部經費名目用途為人詬病，宣傳成效也被質疑荒腔走板。邱臣遠舉例，像是花費30萬8000元的林業署林業相關宣導，預期效益只要粉專林務局-森活情報站追蹤數成長2千人以上，平均增加一位粉絲就可獲得逾150元，更誇張的是，從農業部官網點出去卻是失效連結；還有112年度人與野生動物和諧關係之宣導計畫共計24項不同主題宣導標案，都只要求「200人次點閱」，就可拿到6500至1萬3000元不等費用，民眾黨團將持續追蹤，不讓荒謬的宣導案重蹈覆轍。

民眾黨立委賴香伶表示，民進黨執政以來，各部會投入媒體政策及業務宣導的資源顯著增加，以年初行政院會通過的疫後特別預算案為例，光是政策宣導費用就高達7400萬元；2年前四大公投，行政院前院長蘇貞昌恣意擴張解釋當然反方適用場合，政府宣講力度從300場暴增到2100場，還直接用公帑買廣告引導輿論，這些濫用預算的做法，根本不符民意期待。

民眾黨立委張其祿批評，執政黨利用媒體進行過度宣傳，實際上是在損害民主制度的健康發展，政府應該是媒體監督的對象，而不是將媒體變成自己形象塑造的工具。