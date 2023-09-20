立院周五開議 綠委：早點止血也好

立法院周五開議，行政院長陳建仁將進行進口雞蛋專案報告，國民黨立院黨團認為陳吉仲昨天鞠躬道歉卻心不甘情不願，揚言不排除拉高抗爭手段；如今陳吉仲和林聰賢請辭獲准，民進黨立委反而憂心藍營會將矛頭對準陳揆。不過也有民進黨立委私下說，進口蛋爭議確實已影響到選情，「陳吉仲此時下台，早點止血也好。」

專案進口雞蛋風暴愈演愈烈，陳吉仲昨上午急赴民進黨團說明，將近兩小時會議中，陳吉仲就進口雞蛋政策完整說明，但與會民進黨立委認為，包括進口蛋效期、流向等爭議演已變為「食安危機」，是現在輿論憂心與不滿之處，民怨恐難平息。

昨天上午參與行政立法協調會報的人士說，與會者大都認為專案進口雞蛋的政策正確，但執行過程需要檢討精進；有綠委建議陳吉仲須針對外界有疑慮部分清楚說明與道歉，「畢竟農業部確實沒有處理好」，因此會議結束後，陳吉仲立刻為造成「社會紛擾」鞠躬道歉，結果晚間請辭獲准。

國民黨立院黨團總召曾銘宗表示，陳建仁周五到立院專案報告，國民黨團會要求陳建仁將進口蛋爭議的來龍去脈、食安問題及陳吉仲、林聰賢請辭過程說清楚。

民眾黨立委張其祿說，陳吉仲已無能力解決問題，早就該走了，陳吉仲也應接受調查。時代力量立委陳椒華說，陳吉仲請辭無助於釐清爭議，真正逼退陳的原因是民進黨內派系鬥爭。民進黨立委鍾佳濱表示，「這件事情不是對錯的問題，民主政治就是向選民負責」，肯定陳吉仲擔任政務官的風骨。

侯籲清楚交代 柯辦指人民已失信心

【記者侯俐安、屈彥辰、張睿廷／連線報導】農業部長陳吉仲、畜產會董事長林聰賢昨晚請辭獲准，國民黨總統參選人侯友宜呼籲，人民最關心的是食安問題，到底是否有逾期的蛋流入市面讓大家食用，從進口到流向、如何保障食安，要給人民一個清楚的交代。

民眾黨總統參選人柯文哲辦公室發言人吳怡萱說，現在看到民進黨總統參選人賴清德民調失血，想避「仲」救「清」（賴清德），但人民已經對民進黨毫無信心。