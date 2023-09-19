快訊

上任僅50日陳吉仲請辭獲准 陳建仁派他暫代農業部長

認了！ 華為創辦人任正非：從這些角度說我是果粉也不為過

陳吉仲請辭 張善政：不要換湯不換藥、地方最在乎完整資訊揭露

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
農業部長陳吉仲今晚在臉書宣布決定請辭。對此，桃園市長張善政（圖）表示，問題的本質才是民眾最在乎的，還是要請農業部積極面對。本報資料照片
農業部長陳吉仲今晚在臉書宣布決定請辭。對此，桃園市長張善政（圖）表示，問題的本質才是民眾最在乎的，還是要請農業部積極面對。本報資料照片

進口蛋爭議愈演愈烈，農業部陳吉仲今晚在臉書宣布決定請辭。對此，桃園市長張善政表示，下台與否，尊重中央人事權，但這一系列問題的本質才是民眾最在乎的，還是要請農業部積極面對。

陳吉仲今晚說，專案進口雞蛋是對消費者和農民權衡之下最好的作法，才能讓消費者吃得到蛋、買得到合理價錢的蛋；近日專案進口雞蛋遭到不實抹黑、造謠，造成農業部同仁背負不應背負的指責，決定請辭。

張善政表示，地方政府最在乎的是完整資訊揭露，不要分段提供，否則地方政府疲於奔命，中央地方應該一起來保障民眾的健康。

張善政表示，希望接任的人選對攸關民眾健康的政策更加謹慎，中央地方充分合作，不要只是換湯不換藥。

雞蛋 農業部 張善政 陳吉仲

延伸閱讀

為他抱不平 蘇貞昌和陳吉仲感情深厚有故事

陳吉仲請辭獲准 行政院：陳建仁已指派陳駿季暫代部長一職

政院：陳吉仲請辭周四生效 次長陳駿季暫代部長

陳吉仲請辭農業部長 立委籲行政院盡速准辭

相關新聞

陳吉仲請辭 張善政：不要換湯不換藥 地方最在乎完整資訊揭露

進口蛋爭議愈演愈烈，農業部長陳吉仲今晚在臉書宣布決定請辭。對此，桃園市長張善政表示，下台與否，尊重中央人事權，但這一系列...

為他抱不平…和蘇貞昌感情深厚有故事 蘇母曾教過陳吉仲

農業部長陳吉仲今天晚間宣布辭職，行政院隨後「勉予准辭」。陳吉仲最近陷入進口蛋爭議，已經造成民進黨執政團隊形象大傷，不過就...

遭立委質疑利用紙上公司轉手台鹽綠能上億 雲豹能源回應

台灣民眾黨立委陳琬惠今天質疑，雲豹能源利用紙上公司轉手，從台鹽綠能搬走上億元，台鹽綠能淪為與綠營關係匪淺企業的洗錢小弟，...

民眾黨中評會對高虹安祭出處分是為選情止血？柯文哲這樣說

民眾黨中央評議委員會昨天決定，對新竹市長高虹安祭出暫停黨權處分，在判決確定無罪以前，都不得聲請恢復黨權。外界解讀民眾黨此...

再強調數位國家、智慧島嶼 蔡總統：政府民間一起努力

蔡英文總統今天以錄影方式為「112年台南市科技產業論壇暨趨勢產業策展」致詞，她表示，她上任以來，將台灣打造為數位國家、智...

立委批雲豹紙上公司搬台鹽綠能上億 台鹽發聲明澄清

民眾黨立委陳琬惠先前踢爆台鹽綠能成綠營權貴煉金大本營後，今天再開記者會揭露雲豹能源用紙上公司轉手從台鹽綠能搬走上億，質疑...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦