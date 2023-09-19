陳吉仲請辭 張善政：不要換湯不換藥、地方最在乎完整資訊揭露
進口蛋爭議愈演愈烈，農業部長陳吉仲今晚在臉書宣布決定請辭。對此，桃園市長張善政表示，下台與否，尊重中央人事權，但這一系列問題的本質才是民眾最在乎的，還是要請農業部積極面對。
陳吉仲今晚說，專案進口雞蛋是對消費者和農民權衡之下最好的作法，才能讓消費者吃得到蛋、買得到合理價錢的蛋；近日專案進口雞蛋遭到不實抹黑、造謠，造成農業部同仁背負不應背負的指責，決定請辭。
張善政表示，地方政府最在乎的是完整資訊揭露，不要分段提供，否則地方政府疲於奔命，中央地方應該一起來保障民眾的健康。
張善政表示，希望接任的人選對攸關民眾健康的政策更加謹慎，中央地方充分合作，不要只是換湯不換藥。
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