17日請辭消息傳出即為他抱不平 蘇貞昌和陳吉仲感情深厚有故事

農業部長陳吉仲今天晚間宣布辭職，行政院隨後「勉予准辭」。陳吉仲最近陷入進口蛋爭議，已經造成民進黨執政團隊形象大傷，不過就在陳吉仲17日傳出「請辭獲准」，前閣揆蘇貞昌當天晚上卻驚天一怒，為陳吉仲抱不平，也暫時保住陳吉仲的烏紗帽。而陳吉仲和蘇貞昌感情深厚，其實不只是長官和下屬的關係，還有一些故事。

蘇貞昌和陳吉仲都是屏東人，蘇貞昌曾在內部會議透露，蘇的媽媽蘇江清蓮是小學老師，也在屏東教過陳吉仲。而蘇貞昌第一次參選屏東縣長時，曾經到陳吉仲老家的院子開講，陳吉仲家族許多人一直都是蘇貞昌的支持者，淵源相當特殊。

蘇貞昌將出版新書「護國四年：會做事的團隊，盼台灣成為幸福之地」，據悉，其中有一個章節就特別寫到陳吉仲，顯見兩人感情非同小可。

據了解，陳吉仲傳出「請辭獲准」之後，蘇貞昌相當不捨，他強調「有人急著放話操作，這非常惡劣」，也是真心希望為陳吉仲發聲。

不過陳吉仲的官位仍不敵「現實情勢」，畢竟現在已非蘇內閣的時代，而是行政院長陳建仁掌權，目前執政團隊因為進口蛋爭議受到極大壓力，陳吉仲也只能黯然離開。