民眾黨中評會對高虹安祭出處分是為選情止血？柯文哲這樣說

民眾黨中央評議委員會昨天決定，對新竹市長高虹安祭出暫停黨權處分，在判決確定無罪以前，都不得聲請恢復黨權。外界解讀民眾黨此舉是切割、止血。民眾黨總統參選人柯文哲今天表示，中評會是獨立運作的單位，結果出來只能尊重。柯文哲表示，他不認為高虹安做的每件事都對，但要符合比例原則，民進黨每天鋪天蓋地這樣打，難道國家沒有其他事情可以做嗎？

柯文哲指出，民眾黨基本上是自主性超強的團體，像是中評會獨立運作，每個月開會一次，有時候會開兩次，且相關規定早在2020年9月就已經制定，既然有規則又是獨立運作的單位，中評會結果出來，我們也只能說尊重，不然怎麼辦。

民眾黨此時出手處理高虹安，被解讀是替柯文哲選情止血，柯文哲表示，凡事要符合比例原則，他要告訴民進黨，去年地方選舉會什麼會輸掉，套一句台灣話「打到無款(指不像話)」。柯文哲表明，他也不認為高虹安做的每一件事都對，但要符合比例原則，把高虹安打成這樣，雞蛋問題不去處理，每天在處理高虹安。

柯文哲表示，凡事正其道而行，該怎麼做就怎麼做，該告誡會告誡高虹安，該支持就支持；柯文哲反而告誡民進黨，繼續這樣打下去，老百姓會反感。

媒體詢問不認同高虹安哪件事情，柯文哲沒有正面回應，僅稱私底下跟你說；柯文哲重申，人不可能每件事都做到100分，包括他自己也一樣，但是有錯就改，我們也不會護短。至於是否認同高虹安男友干政，柯文哲說，干政要有事實認定，到底有或沒有，他不用替高虹安回答，人家指控，高虹安要自己出來面對，按照相關規定來做就好。