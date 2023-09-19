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再強調數位國家、智慧島嶼 蔡總統：政府民間一起努力

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
蔡英文總統今天以錄影方式為「112年台南市科技產業論壇暨趨勢產業策展」致詞。圖／總統府提供
蔡英文總統今天以錄影方式為「112年台南市科技產業論壇暨趨勢產業策展」致詞。圖／總統府提供

蔡英文總統今天以錄影方式為「112年台南市科技產業論壇暨趨勢產業策展」致詞，她表示，她上任以來，將台灣打造為數位國家、智慧島嶼，一直是政府的重要目標。面對後疫情時代的挑戰，台灣會做好準備，也會讓優勢產業持續在國際占有領先地位。她期盼，政府和民間一起努力，創造更豐碩的發展成果。

蔡總統表示，她上任以來，積極推動「5+2產業創新計畫」以及「六大核心戰略產業」，讓台灣的產業持續升級轉型，邁向智慧化、數位化，增強台灣的國際競爭力。像是台南的「沙崙智慧綠能科學城」，就是中央和地方共同努力投入的建設，要讓台灣的科技產業，能夠持續在全球激烈的競爭中脫穎而出。

蔡總統說，尤其這幾年，在疫情和印太情勢變動的情況下，台灣的科技實力跟地緣戰略的角色，讓台灣能夠站穩腳步，愈來愈受到國際的重視。必須協助台灣的產業持續發展優勢，因應國際趨勢。在這個關鍵時刻，對於人才的需求也就更加迫切。

蔡總統說，目前成立的半導體學院和重點產業學院已經達到11所，包括台南成功大學的半導體學院，和沙崙、台南、橋頭等科學園區互相鏈結，來培育高階人才，建構完整的生態圈。政府也推動「前瞻基礎建設計畫」的數位建設，在南科興建的「國網雲端資料中心」今年3月已經動土。未來營運後，將有助於南台灣成為亞太地區重要的雲端服務節點，實現政府推動數位國家、創新經濟發展的初衷。

蔡總統說，行政院明年也將啟動「晶創台灣計畫」，希望借助IC設計和生成式AI，來加速產業的創新升級。面對後疫情時代的挑戰，台灣會做好準備，也會讓優勢產業持續在國際占有領先地位。在這當中，台南扮演了非常重要的角色。

蔡總統表示，感謝市府團隊的努力，也要謝謝所有產業先進的付出。期待透過這場論壇，為台灣科技產業的發展抓準方向、凝聚力量。政府和民間一起努力，創造更豐碩的發展成果。

台南 半導體 蔡英文 AI IC設計

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