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陳吉仲為超思道歉不辭職 賴士葆：留任對在野黨利多

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
專案進口雞蛋爭議持續延燒，農業部長陳吉仲請辭獲得慰留，民進黨立法院黨團今天舉行行政立法協調會報，會後陳吉仲（中）現身道歉。記者邱德祥／攝影
專案進口雞蛋爭議持續延燒，農業部長陳吉仲請辭獲得慰留，民進黨立法院黨團今天舉行行政立法協調會報，會後陳吉仲（中）現身道歉。記者邱德祥／攝影

農業部陳吉仲今赴民進黨立法院黨團進行報告，面對媒體為超思雞蛋引起的爭議道歉，但也堅持專案進口雞蛋正確。國民黨立委賴士葆今批，陳吉仲繼續留任對在野黨是利多，讓辭職秀峰迴路轉，陳吉仲繼續口頭負責，實則戀棧留任。

賴士葆說，沉寂幾天的陳吉仲終於出面為雞蛋引發社會的紛擾鞠躬道歉，令人訝異的是至今陳仍然活在自我感覺良好的認知，將所有的批判聲浪導向汙衊、抹黑、非事實。完全沒有誠意的道歉，只是礙於社會的指責聲浪虛應故事，至少看起來陳吉仲完全不認為自己有錯，有錯的是所有批評者庸人自擾，苟如是，社會不需要也不欠這樣毫無認錯誠意、官樣文章的道歉。

賴士葆指出，前幾天陳吉仲令人瞠目結舌的說進口蛋帶來60億元的經濟效益，陳仍堅持這個政策是讓消費者與農民都受惠，陳高居廟堂之上，真的不知民間疾苦，如今老百姓視吃蛋就心生恐懼，猶豫家中冰箱的蛋該否丟棄。昨天查獲液蛋加工廠將進口蛋與國產但混和加工卻蒙混標示台灣為產地、還有被地方政府查到誤標效期被下架的進口蛋等等都讓民眾惶恐不安，陳吉仲說進口蛋讓消費者受惠，完全昧於事實。

賴士葆表示，看看陳吉仲所說的汙衊、抹黑、非事實。陳吉仲說所有的資訊公開透明，錯，但現在很多資訊仍交代不清；陳吉仲說農業部並非不提供資料只是回文有時間差，立委和縣市首長要資料。錯，農業部都說不方便給，並非回文時間差的問題；陳古仲說進口蛋都有告訴業者保存期限和規範。錯，所有出面的廠商都指向農業部沒有告知相關的資訊和規範；前幾天農業部說進口但都有包膜，保存期限120天，現在說保存期限90、110、120天，跟包膜無關，關鍵重點在於好的冷鏈。民眾不知該相信哪個說法是真，更何況冷鏈斷鏈的事實。

賴士葆提到，陳吉仲說不會戀棧，願負自己的責任，這個說詞了無新意，因為已經講太多次了，既然陳吉仲繼續留任對在野黨是利多，感謝行政院前院長蘇貞昌的震怒，讓辭職秀峰迴路轉，陳吉仲就繼續口頭負責，實則戀棧留任。

陳吉仲 農業部 賴士葆

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