蔡英文接見亞利桑納州長 郝愷悌：參觀台積電印象深刻

蔡英文總統今天下午接見美國亞利桑納州州長郝愷悌（Katie Hobbs）訪問團，她感謝訪團以行動展現對台灣的支持和重視，她說，亞利桑納州設置的駐台辦事處已於今年3月成立，相信有助雙方在各領域持續擴大合作，盼台灣和亞利桑納州持續深化夥伴關係，創造更多互惠雙贏的發展。郝愷悌也分享她到台積電廠區參訪，對於先進科技印象深刻。

蔡總統致詞時先代表所有台灣人民誠摯歡迎郝愷悌率團來到台灣。蔡總統表示，2016年11月，郝愷悌曾以州參議員的身分來訪，這將近7年來，台灣和亞利桑納州持續深化夥伴關係。尤其台積電在亞利桑納州的鳳凰城設廠，台灣和美國透過這項合作案，不僅帶動在地產業的發展，也能共同打造更安全、更具韌性的供應鏈。

蔡總統說，很高興看到今年3月，亞利桑納州設置的駐台辦事處已經正式成立，相信將有助於雙方在各領域持續擴大合作。這次郝愷悌率團來訪，也有豐碩的交流成果，包括見證台灣科學教育館和亞利桑納州科學中心簽署合作瞭解備忘錄；今天早上訪團也參加外貿協會主辦的「美國商機日」活動。

郝愷悌致詞時表示，很榮幸能與蔡總統會面，目前為止，行程非常豐富。周日，她見證了國立台灣科學教育館跟美國亞利桑納科學中心簽署合作備忘錄。這項重要的合作關係將有助於加強雙方在科學、科技、工程及數學等領域的知識共享，並特別關注在半導體和微電子方面的人才合作。

郝愷悌提到，昨天她與台積電在內的幾位台灣企業人士會面。她有幸能實地參觀廠區，對於先進的科技印象深刻。她說，很榮幸台積電在亞利桑納州設廠，這項計畫也豐富台灣與亞利桑納州長久以來的合作。

郝愷悌指出，亞利桑納州和台灣強健的夥伴關係是植基於先進的科技及雙方共享的理念，這樣的關係是透過數十年來相互支持所建立的，包括在文化、經濟、學術和國防等領域的合作。

郝愷悌認為，亞利桑納州和台灣的夥伴關係是全世界最重要的夥伴關係之一，且雙邊貿易總額已經超過32.74億美元。這些投資對雙方人民的生活深具助益，亞利桑納州政府有100%的決心要繼續強化這份夥伴關係。很榮幸受邀來台，期待未來能和蔡總統及在台灣的許多夥伴、朋友們一起合作，探索未來的機會。