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【重磅快評】蛋怨人長久 換來陳吉仲1秒鐘道歉

聯合報／ 主筆室
專案進口雞蛋爭議持續延燒，農業部長陳吉仲請辭獲得慰留，民進黨立法院黨團今天舉行行政立法協調會報，會後陳吉仲（中）現身道歉。記者邱德祥／攝影
專案進口雞蛋爭議持續延燒，農業部長陳吉仲請辭獲得慰留，民進黨立法院黨團今天舉行行政立法協調會報，會後陳吉仲（中）現身道歉。記者邱德祥／攝影

農業部陳吉仲16日召開記者會，宣布將花費2.5億元銷毀5000多萬顆進口蛋，卻未對爭議道歉；隔天政壇即爆出陳吉仲「請辭未獲准」，藍營揶揄「蛋怨人長久」，民怨愈大官位愈穩。面對「蛋蛋風暴」，陳吉仲今天在媒體前鞠躬道歉僅1秒鐘，雖表示不會戀棧職位，但強調雞蛋進口政策是正確的。陳吉仲蜻蜓點水般道歉，沒誠意、沒感情，只是為道歉而道歉。

民進黨立法院黨團上午召開行政立法協調會報，與會的陳吉仲指出，過去3周以來關於進口雞蛋專案的汙衊、抹黑排山倒海而來，「這些都不是事實」；一顆雞蛋的進口充滿很多專業，所以要把過去外界的質疑一併說清楚，行政院長陳建仁要求他就專案進口雞蛋跟社會大眾報告清楚，並提出精進措施。但他強調，雞蛋專案進口的政策是正確的、效益是高於成本的，但因許多的抹黑、造謠、不實攻擊，造成農業部人員的壓力和社會的紛擾，他願意為這樣的紛擾來道歉。

進口雞蛋紛擾已造成民進黨總統參選人賴清德「蛋蛋危機」，「討厭民進黨」氛圍再起，頭號戰犯非陳吉仲莫屬，若非藍營執政縣市「地方包圍中央」，自救查出許多過期、洗產地的「未爆蛋」，民進黨政府也不會重視。即使綠營基層對選情也感到憂慮，但身為「小英男孩」指揮官的蔡英文總統沒點頭，連行政院前院長蘇貞昌都出面打包票，任誰都動不了陳吉仲，反正賴清德民調「贏到有剩」，一個陳吉仲還不會動搖國本。民眾黨總統參選人柯文哲辦公室發言人陳智菡揶揄，民進黨不要想「避仲救清」。

對蔡總統而言，陳吉仲可是居功厥偉。2020年底，蔡英文拍板決定開放含有瘦肉精萊克多巴胺豬肉和30月齡以上的美國牛肉進口，當時引起民眾擔憂萊豬影響健康，萊豬政策正是由陳吉仲執行。陳吉仲當時將萊克多巴胺比喻為「豬的保健食品」，強調代謝速度快，算是好的添加物。陳吉仲為了護航蔡總統、鞏固官位，人民健康都可以丟一邊。

陳吉仲口稱不戀棧職位，身體表現卻很誠實。農委會8月1日升格為農業部時，如願接任首任部長的陳吉仲在滂沱大雨中握拳高喊「感謝老天爺」、「感謝民進黨執政」、「感謝蔡英文總統」，看得出來真情流露；今年4月10日立法院初審通過農業部組織法草案時，陳吉仲還曾哽咽超過10秒鐘，一句話都說不出來，陳吉仲自嘲是「感情豐富」。

網路廣傳陳吉仲「哭哭圖」，談到父親、農業部升格，牽動到親情和官位，陳吉仲就淚腺發達，但談到豬肉漲價、菜價大跌、人民缺蛋，陳吉仲不哭不道歉，彷彿鐵石心腸模樣。有這樣的農業部長，難怪藍營大酸，「官員台上假哭悲，晚上美酒夜光杯，人民沒豬、蛋也沒」，真正該哭的應該是人民吧。

陳吉仲 豬肉 農業部

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