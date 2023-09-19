民眾黨中評會暫停高虹安黨權 高虹安：自請停權、市政優先

新竹市長高虹安因為涉詐立委助理費案被依貪汙罪起訴，民眾黨中評會昨天決議依黨內廉政準則，祭出暫停黨權處分，在判決確定無罪以前，不得聲請恢復黨權。高虹安下午表示，自己已在上上周主動請辭所有黨職，也有提出自請停止黨權，並強調當選市長以來一直是市政優先。

民眾黨發言人李頂立今天下午舉行記者會，也說明依據台灣民眾黨廉政準則，若黨員涉犯貪汙治罪條例經檢查機關起訴者，應予暫停黨權處分；若因犯貪汙治罪條例經法院一審判決有罪者，應予開除黨籍，受處分人執行徒刑期間不得回復黨籍。

不過廉政準則也明定，因犯貪汙治罪條例受暫停黨權、開除黨籍處分者，於判決確定無罪後，受處分人得向中評會聲請恢復黨權或黨籍。

高虹安今天透過幕僚回應，自己在上上周時已經主動請辭民眾黨所有黨內職務，並口頭向主席提出自請停權。上周被慰留中央委員職務的時候，也有提出自請停止黨權。

高虹安強調，現在黨部中評會完成程序，並不會影響自己任何工作和生活，「自從當選市長及就職之後，我就一直是市政優先。」

高虹安原本擔任民眾黨新竹黨部主委、中央委員與選決會委員，地方黨部主委已確定請辭，由市議員李國璋代理，選舉決策委員也確定辭掉，但中央委員經中央委員會討論決定慰留，請假即可。