高虹安涉詐領助理費遭民眾黨停權 時力質疑看風向1個月
新竹市長高虹安被依貪汙罪起訴，民眾黨祭出暫停黨權處分，時代力量發言人余佳蒨今天說，遲到已久的處置總比不到好，但是遲到1個多月也太久了，難道是看風向看了1個多月，然而面對眾多染黑爭議，民眾黨中評會什麼時候才要處理。
時代力量今天發布新聞稿指出，民眾黨籍新竹市長高虹安涉立委任內詐領助理費，被起訴後1個多月，今天有媒體揭露，民眾黨中評會昨天開會討論，認定高虹安違反黨內廉政紀律，並且祭出暫停黨權處分，在判決確定無罪以前，不得聲請恢復黨權。
余佳蒨表示，遲到已久的處置總比不到好，但是遲到1個多月也太久了，難道是看風向看了1個多月，然而民眾黨除了高虹安，包含雲林縣黨部執行長王新堯在內的眾多染黑爭議，中評會什麼時候才要處理，社會大眾都在看民眾黨怎麼面對黨內爭議。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言