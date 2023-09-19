高虹安涉詐領助理費遭民眾黨停權 時力質疑看風向1個月

新竹市長高虹安被依貪汙罪起訴，民眾黨祭出暫停黨權處分，時代力量發言人余佳蒨今天說，遲到已久的處置總比不到好，但是遲到1個多月也太久了，難道是看風向看了1個多月，然而面對眾多染黑爭議，民眾黨中評會什麼時候才要處理。

時代力量今天發布新聞稿指出，民眾黨籍新竹市長高虹安涉立委任內詐領助理費，被起訴後1個多月，今天有媒體揭露，民眾黨中評會昨天開會討論，認定高虹安違反黨內廉政紀律，並且祭出暫停黨權處分，在判決確定無罪以前，不得聲請恢復黨權。

余佳蒨表示，遲到已久的處置總比不到好，但是遲到1個多月也太久了，難道是看風向看了1個多月，然而民眾黨除了高虹安，包含雲林縣黨部執行長王新堯在內的眾多染黑爭議，中評會什麼時候才要處理，社會大眾都在看民眾黨怎麼面對黨內爭議。