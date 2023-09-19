接見回教朝覲團 蔡英文：打造更多穆斯林友善空間
蔡英文總統今天接見「112年中華民國回教朝覲團」，她表示，這些年來，政府與民間共同合作，持續打造更多穆斯林友善空間。台灣在社會安全、信仰自由以及整合穆斯林的旅遊資源上，都受到國際的肯定，她希望有更多穆斯林的好朋友可以來到台灣，感受台灣的友善和便利，並盼大家繼續為台灣拓展與伊斯蘭國家的交流，豐富台灣多元的信仰文化。
蔡總統致詞時表示，麥加朝覲是穆斯林一生必須完成的五功之一，今年是在疫情之後，首次全面恢復朝覲活動，她要恭喜大家以堅強的行動力，完成伊斯蘭教中最神聖的朝覲功課。
蔡總統認為，朝覲團是台灣和伊斯蘭世界重要的溝通橋梁。像是團員在今年活動中，拜會沙烏地阿拉伯朝覲部長及其他官員，她要感謝大家，協助台灣持續深化與伊斯蘭國家的情誼。
蔡總統指出，目前在台灣，穆斯林大約有25萬人，這些年來，政府與民間共同合作，持續打造更多穆斯林友善空間。像是在主要交通樞紐，如機場、車站，還有國家公園、國家風景區，都設有穆斯林祈禱室；在醫療院所，也陸續設置淨下設施。
蔡總統表示，台灣也推動穆斯林友善餐旅認證，歡迎穆斯林旅客來台旅遊。10年前，國內取得清真認證的餐廳不到20家，目前已經將近300家。另外，獲得友善認證的旅行社也逐年增加，讓穆斯林在台灣，無論是旅遊或飲食上，都可以安心又方便。
蔡總統指出，台灣在「全球穆斯林旅遊指數」排名中，從2019年開始，都名列前三名，今年也獲得第三名，這表示台灣在社會安全、信仰自由以及整合穆斯林的旅遊資源上，都受到國際的肯定。
蔡總統說，希望有更多穆斯林的好朋友，可以來到台灣，感受台灣的友善和便利。她也要藉這個機會拜託大家，繼續為台灣拓展與伊斯蘭國家的交流，豐富台灣多元的信仰文化。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言