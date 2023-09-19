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接見回教朝覲團 蔡英文：打造更多穆斯林友善空間

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
蔡英文總統今天接見「112年中華民國回教朝覲團」。圖／總統府提供
蔡英文總統今天接見「112年中華民國回教朝覲團」。圖／總統府提供

蔡英文總統今天接見「112年中華民國回教朝覲團」，她表示，這些年來，政府與民間共同合作，持續打造更多穆斯林友善空間。台灣在社會安全、信仰自由以及整合穆斯林的旅遊資源上，都受到國際的肯定，她希望有更多穆斯林的好朋友可以來到台灣，感受台灣的友善和便利，並盼大家繼續為台灣拓展與伊斯蘭國家的交流，豐富台灣多元的信仰文化。

蔡總統致詞時表示，麥加朝覲是穆斯林一生必須完成的五功之一，今年是在疫情之後，首次全面恢復朝覲活動，她要恭喜大家以堅強的行動力，完成伊斯蘭教中最神聖的朝覲功課。

蔡總統認為，朝覲團是台灣和伊斯蘭世界重要的溝通橋梁。像是團員在今年活動中，拜會沙烏地阿拉伯朝覲部長及其他官員，她要感謝大家，協助台灣持續深化與伊斯蘭國家的情誼。

蔡總統指出，目前在台灣，穆斯林大約有25萬人，這些年來，政府與民間共同合作，持續打造更多穆斯林友善空間。像是在主要交通樞紐，如機場、車站，還有國家公園、國家風景區，都設有穆斯林祈禱室；在醫療院所，也陸續設置淨下設施。

蔡總統表示，台灣也推動穆斯林友善餐旅認證，歡迎穆斯林旅客來台旅遊。10年前，國內取得清真認證的餐廳不到20家，目前已經將近300家。另外，獲得友善認證的旅行社也逐年增加，讓穆斯林在台灣，無論是旅遊或飲食上，都可以安心又方便。

蔡總統指出，台灣在「全球穆斯林旅遊指數」排名中，從2019年開始，都名列前三名，今年也獲得第三名，這表示台灣在社會安全、信仰自由以及整合穆斯林的旅遊資源上，都受到國際的肯定。

蔡總統說，希望有更多穆斯林的好朋友，可以來到台灣，感受台灣的友善和便利。她也要藉這個機會拜託大家，繼續為台灣拓展與伊斯蘭國家的交流，豐富台灣多元的信仰文化。

穆斯林 伊斯蘭國 信仰

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