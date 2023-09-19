「基泰大直」施工致鄰房塌陷 監院要求台北市引以為戒

台北市「基泰大直」建案施工導致鄰房坍塌，監察院今天表示，監院內政及族群委員會通過監察委員林國明「台北市信義區崇德街建築工地112年5月13日道路塌陷案」調查報告，要求台北市政府應引以為戒，持續監督廠商改進。

監委表示，該事故發生後迄今，台北市已發生6起道路塌陷事件，尤以中山區大直街94巷於112年9月7日晚間多棟民宅傾斜塌陷最為嚴重，詳細原因尚待進一步深入調查瞭解，但信義區崇德街及中山區大直街2處建築工地均為「連續壁」工項出現問題，頻率頗不尋常，請台北市政府應引以為戒，就「連續壁」是否列為必須申報勘驗之重點項目及地下層開挖深度列為特殊結構委託審查之標準進行檢討，持續監督廠商改進，嚴格把關工地安全。