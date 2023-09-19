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謝國樑滿意度倒數第2只贏高虹安 基市府：虛心接受指導

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
謝國樑滿意度倒數第2只贏高虹安，基市府：虛心接受指導。圖／基隆市政府提供
謝國樑滿意度倒數第2只贏高虹安，基市府：虛心接受指導。圖／基隆市政府提供

「天下」雜誌今天發布2023縣市首長施政滿意度調查，基隆市謝國樑施政滿意度為倒數第二名，只贏新竹市長高虹安。基隆市政府發言人余治明回應說，「這份民調本市排名與去年差了一名，未來市府除按照既定步調推動施政，也會虛心接受各界指導。」

天下今年改採分群計分，1到5名為「標竿組」、6到11名為「優等組」、12至17名為「佳等組」，18到22名為「衝刺組」。

天下指出，各縣市民眾普遍都肯定縣市長行銷城市的努力，唯獨台北、新北、桃園、基隆和新竹縣市偏低。治安也有類似狀況，多數縣市滿意，最低為新北市，台中和台南、桃園也不好 。

基隆市長謝國樑為新任市長，被列在衝刺組，施政滿意度分數59.4分，只贏最後一名新竹市長高虹安的55.9分。余治明說，這份民調本市排名與去年差了一名，未來市府除按照既定步調推動施政，也會虛心接受各界指導。

謝國樑滿意度倒數第2只贏高虹安，基市府：虛心接受指導。圖／基隆市政府提供
謝國樑滿意度倒數第2只贏高虹安，基市府：虛心接受指導。圖／基隆市政府提供

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