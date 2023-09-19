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影／立委陳琬惠指台鹽綠能與雲豹能源關係匪淺

攝影中心／ 記者邱德祥／即時報導
民眾黨立委陳琬惠舉行記者會，指雲豹能源用紙上公司轉一手就從台鹽綠能搬走上億，質疑國家推動綠能的公司淪為與綠營關係匪淺之企業的洗錢小弟，要求經濟部長王美花與前台鹽綠能董事長、現任內政部次長吳容輝出面說明。記者邱德祥／攝影
民眾黨立委陳琬惠舉行記者會，指雲豹能源用紙上公司轉一手就從台鹽綠能搬走上億，質疑國家推動綠能的公司淪為與綠營關係匪淺之企業的洗錢小弟，要求經濟部長王美花與前台鹽綠能董事長、現任內政部次長吳容輝出面說明。記者邱德祥／攝影

民眾黨立委陳琬惠舉行「用紙上公司轉一手就搬走上億！台鹽綠能淪為雲豹能源洗錢小弟？」記者會，繼先前踢爆經濟部旗下的台鹽綠能成綠營權貴錬金大本營後，立法委員陳琬惠今天再開記者會揭露，指雲豹能源用紙上公司轉一手就從台鹽綠能搬走上億，質疑國家推動綠能的公司淪為與綠營關係匪淺之企業的洗錢小弟，要求經濟部長王美花與前台鹽綠能董事長、現任內政部次長吳容輝出面說明。

陳琬惠拿出時序與會議紀錄說明，2018年台鹽綠能與恩富資本簽訂光電申設勞務、土地管理、漁電共生工程與場域設計等合約，同時，恩富資本提出以指定價格指定雲豹能源協助電業籌設，但2020年1月時在雲豹能源的建議下，跟縱橫家公司簽約辦理電業籌設。陳琬惠指出，縱橫家實質上是雲豹能源所掌控的紙上公司，恩富資本也由雲豹能源所實質控制，結果恩富資本先是發包設勞務給台鹽綠能，台鹽綠能再將電業籌設轉包給縱橫家，只轉了一手，雲豹能源就從台鹽綠能搬走上億元。

陳琬惠說先前她已公開質疑，原本吳容輝不想支付給縱橫上億元的費用，但為何在雲豹能源創辦人張建偉出面要錢後，最終還是支付？可笑的是十多天過去了，不但吳容輝不敢出來回答當初不想支付的原因，經濟部的回應聲明也完全不敢提到此事，難道是東窗事發，不知道如何解釋？陳琬惠要王美花別再神隱出來講清楚，縱橫家作為雲豹能源掌控的紙上公司，憑什麼用一紙內容空洞的契約，就從台鹽綠能搬走上億元，台鹽綠能的驗收報告在哪。

陳琬惠 記者會

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