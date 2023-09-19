柯文哲再闖北流踩行政中立紅線 時力嗆陷公務員於不義

民眾黨總統參選人柯文哲原訂今天在北流卡夫卡舉行AI競選歌曲發表會，台北市文化局認為有違約疑慮，時代力量發言人余佳蒨表示，柯文哲團隊未記取經驗，知法犯法，試探公家館所的底線，恐怕會讓公共機構違反行政中立，陷公務員於不義。

時代力量發布新聞稿指出，柯文哲原先預定在台北流行音樂中心的餐廳舉辦AI競選歌曲發表，台北市文化局長蔡詩萍在臉書指出，此活動涉及政治性質，恐怕會違反規定，柯文哲競選辦公室發言人陳智菡則回應，感謝文化局提醒，決定另尋場地舉辦。

余佳蒨質疑，柯文哲先前想在北流舉辦演唱會，遭到拒絕心生不滿，失言說出「世態炎涼」、「太監」等言詞，引發社會撻伐，最後道歉收場，這次團隊又犯下同樣錯誤，讓人質疑到底是能力不佳，沒有記取經驗，還是知法犯法，就是要試探公家館所的底線，不管是有心還是無意，最後恐讓公共機構違反行政中立，陷公務員於不義。

余佳蒨表示，柯文哲違反行政中立，爭議不斷，對比他總是把「依法行政、照著規定走」掛在嘴邊，顯然是說一套做一套，這次的競選歌曲發表會更是大踩紅線，完全違反台北市轄下館所與營業單位，提供的販售品項、服務、內容等都「不得涉及政黨活動」，或者違反法令的規定。

余佳蒨指出，柯文哲與陳智菡分別擔任8年的台北市長，還有2年半的北市府發言人，結果卸任不到1年，兩人就把台北市政府相關的規定拋諸腦後，或是不如己意就扭曲規則，塑造自己被打壓的形象，如此行事風格的總統候選人與競辦發言人，令人搖頭。