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民眾黨出手了 暫停高虹安黨權至判決確定無罪

民眾黨出手了 暫停高虹安黨權至判決確定無罪

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
新竹市長高虹安。圖／聯合報系資料照片
新竹市長高虹安。圖／聯合報系資料照片

民眾黨籍新竹市長高虹安在立委任內遭控涉嫌詐領助理費，日前遭檢方以貪汙治罪條例起訴。民眾黨中央評議委員會昨天開會，決議對高虹安祭出暫停黨權處分，在判決確定無罪以前，都不得聲請恢復黨權。根據民眾黨廉政準第6條規範，只要經法院一審判決有罪，應予開除黨籍。

據了解，高虹安被起訴後，民眾黨中評會委員及要求啟動調查並處理，民眾黨中評會昨天開會討論後，決議依黨內廉政準則，對高虹安做出暫停黨權處分，直到判決確定無罪最後，才能向中評會聲請恢復黨權。

另外，根據黨內廉政準則，若法院一審判決有罪應予開除黨籍，且執行徒刑期間不得回復黨籍。因高虹安現在身分為新竹市長，非民眾黨不分區立委，即便高虹安被開除黨籍，也不影響新竹市長的職權。

高虹安 民眾黨

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