點名誰買走了社子島 自救會籲北市府：別柯規蔣隨

時代力量立委王婉諭今天說，為了釐清社子島猖獗的土地炒作，經過檢視建商、財團介入開發的程度，這些持有大量土地的法人地主與自然人地主，非常喜歡收購面積微小的土地持分，他們背後的動機究竟為何，值得主管機關進一步追查。

王婉諭上午與社子島自救會發言人李華萍在立法院舉行「財團的金權遊戲：誰買走了社子島？誰把社子島的居民權益賣給建商財團？」記者會，揭露台北市政府在過程中「輾過去」的種種瑕疵與爭議，還有建商財團大舉進場炒作社子島土地的真相。

王婉諭表示，為了釐清社子島猖獗的土地炒作，她去調閱社子島7個地段土地的二類謄本，在這些買賣、拍賣取得的土地當中，社子島在地地主僅買到29.96％的土地，非社子島地主買走了70.04%，隨著時任台北市長郝龍斌、柯文哲接連提出開發計畫，2010年後土地交易的筆數、面積大幅提高，土地炒作風氣猖獗。

王婉諭指出，經過檢視建商、財團介入社子島土地開發的程度，在法人地主的部分，仲介公司喬大地產持有1.7公頃土地，在地的建設公司力泰建設持有1公頃，其餘包括紙南寶樹脂、隆遠集團、宏泰集團、和泰集團、新凱集團、文心建設等，都是插旗社子島的建商財團。

王婉諭再指，在自然人地主的部分，具有宏泰集團背景的人，持有1.7公頃、將近300筆的土地，喬大地產不只公司買，董監事與親屬也買進1.3公頃的土地，難怪喬大還掏腰包出書，宣傳社子島開發案；隆遠集團的人則買了1.25公頃，支持全區區段徵收的「社子島開發促進會」，光是其中3位成員的家族，就買了將近2公頃的土地。

王婉諭強調，建商財團的開發利益，已經凌駕居民的生存權益，完全扭曲社子島開發的原意，建商財團介入社子島的痕跡如此明顯，社子島案應該要撤回重新檢視，不要讓社子島成為另一個苗栗大埔案，而包括賴清德、柯文哲、侯友宜、郭台銘在內的總統參選人，應該都要公開說明立場，回應社子島居民的呼聲。

社子島自救會發言人李華萍指控，社子島的不當開發案，就是台北市政府配合建商財團炒地，不顧社子島居民權益與程序正義「輾過去」的結果，社子島的土地被炒作的非常厲害，背後就是建商財團、仲介業者、土地代書這些既得利益者的結合，台北市政府配合這些人的利益，枉顧社子島居民權益，強行通過社子島開發案。

李華萍強調，沒有人反對解除禁建、改善生活環境，但是炒地集團把「改善環境」當成幌子，推銷全區區段徵收的開發手段，根本不符合在地居民的利益，如果台北市長蔣萬安要「柯規蔣隨」，後果就是萬名居民流離失所，炒地集團賺進上百億的開發利益。

李華萍說，前陣子基泰大直建案造成民宅倒塌，就是因為台北市政府護航建商，對居民的陳情不理不睬，如果蔣萬安一意孤行，在社子島進行高密度的開發，配合財團炒地，位於二河流域、全區都是土壤液化高潛勢區的社子島，將會陷入不可側的巨大風險。