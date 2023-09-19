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點名誰買走了社子島 自救會籲北市府：別柯規蔣隨

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
時代力量立委王婉諭上午與社子島自救會發言人李華萍在立法院舉行「財團的金權遊戲：誰買走了社子島？誰把社子島的居民權益賣給建商財團？」記者會。圖／王婉諭國會辦公室提供
時代力量立委王婉諭上午與社子島自救會發言人李華萍在立法院舉行「財團的金權遊戲：誰買走了社子島？誰把社子島的居民權益賣給建商財團？」記者會。圖／王婉諭國會辦公室提供

時代力量立委王婉諭今天說，為了釐清社子島猖獗的土地炒作，經過檢視建商、財團介入開發的程度，這些持有大量土地的法人地主與自然人地主，非常喜歡收購面積微小的土地持分，他們背後的動機究竟為何，值得主管機關進一步追查。

王婉諭上午與社子島自救會發言人李華萍在立法院舉行「財團的金權遊戲：誰買走了社子島？誰把社子島的居民權益賣給建商財團？」記者會，揭露台北市政府在過程中「輾過去」的種種瑕疵與爭議，還有建商財團大舉進場炒作社子島土地的真相。

王婉諭表示，為了釐清社子島猖獗的土地炒作，她去調閱社子島7個地段土地的二類謄本，在這些買賣、拍賣取得的土地當中，社子島在地地主僅買到29.96％的土地，非社子島地主買走了70.04%，隨著時任台北市長郝龍斌、柯文哲接連提出開發計畫，2010年後土地交易的筆數、面積大幅提高，土地炒作風氣猖獗。

王婉諭指出，經過檢視建商、財團介入社子島土地開發的程度，在法人地主的部分，仲介公司喬大地產持有1.7公頃土地，在地的建設公司力泰建設持有1公頃，其餘包括紙南寶樹脂、隆遠集團、宏泰集團、和泰集團、新凱集團、文心建設等，都是插旗社子島的建商財團。

王婉諭再指，在自然人地主的部分，具有宏泰集團背景的人，持有1.7公頃、將近300筆的土地，喬大地產不只公司買，董監事與親屬也買進1.3公頃的土地，難怪喬大還掏腰包出書，宣傳社子島開發案；隆遠集團的人則買了1.25公頃，支持全區區段徵收的「社子島開發促進會」，光是其中3位成員的家族，就買了將近2公頃的土地。

王婉諭強調，建商財團的開發利益，已經凌駕居民的生存權益，完全扭曲社子島開發的原意，建商財團介入社子島的痕跡如此明顯，社子島案應該要撤回重新檢視，不要讓社子島成為另一個苗栗大埔案，而包括賴清德、柯文哲、侯友宜、郭台銘在內的總統參選人，應該都要公開說明立場，回應社子島居民的呼聲。

社子島自救會發言人李華萍指控，社子島的不當開發案，就是台北市政府配合建商財團炒地，不顧社子島居民權益與程序正義「輾過去」的結果，社子島的土地被炒作的非常厲害，背後就是建商財團、仲介業者、土地代書這些既得利益者的結合，台北市政府配合這些人的利益，枉顧社子島居民權益，強行通過社子島開發案。

李華萍強調，沒有人反對解除禁建、改善生活環境，但是炒地集團把「改善環境」當成幌子，推銷全區區段徵收的開發手段，根本不符合在地居民的利益，如果台北市長蔣萬安要「柯規蔣隨」，後果就是萬名居民流離失所，炒地集團賺進上百億的開發利益。

李華萍說，前陣子基泰大直建案造成民宅倒塌，就是因為台北市政府護航建商，對居民的陳情不理不睬，如果蔣萬安一意孤行，在社子島進行高密度的開發，配合財團炒地，位於二河流域、全區都是土壤液化高潛勢區的社子島，將會陷入不可側的巨大風險。

社子島 王婉諭

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