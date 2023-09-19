進口蛋延燒 柯辦發言人陳智菡教學新成語「避仲救清」
巴西進口蛋爭議越演越烈，柯文哲辦公室發言人陳智菡在臉書說文解字，與成語「避重就輕」同音的新成語「避仲救清」，指農業部長陳吉仲口頭請辭，是為了挽救民進黨總統參選人賴清德選情，製圖上還寫「台灣價值成語教室」揶揄。
陳智菡表示，從50萬基本額的超思公司、進口日期誤標、塗食用蠟，到台農蛋品老董出面喊冤背黑鍋，農業部越解釋，說法就越多漏洞；眼看火慢慢燒向賴清德選情，陳吉仲察覺苗頭不對，趕緊口頭請辭，希望為賴清德選情設下防火線，但最終獲得慰留。
陳智菡指出，陳吉仲應主動向外界釋疑，揭露進口雞蛋相關合約，解釋進口蛋效期標示問題、是否施壓台農蛋品等，更重要的是說明這些過期蛋到底流到哪裡去？不要只想著「避仲救清」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言