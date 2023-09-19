進口蛋延燒 柯辦發言人陳智菡教學新成語「避仲救清」

巴西進口蛋爭議越演越烈，柯文哲辦公室發言人陳智菡在臉書說文解字，與成語「避重就輕」同音的新成語「避仲救清」，指農業部長陳吉仲口頭請辭，是為了挽救民進黨總統參選人賴清德選情，製圖上還寫「台灣價值成語教室」揶揄。

陳智菡表示，從50萬基本額的超思公司、進口日期誤標、塗食用蠟，到台農蛋品老董出面喊冤背黑鍋，農業部越解釋，說法就越多漏洞；眼看火慢慢燒向賴清德選情，陳吉仲察覺苗頭不對，趕緊口頭請辭，希望為賴清德選情設下防火線，但最終獲得慰留。