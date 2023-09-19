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柯文哲選北流餐廳發布競選歌曲惹議 林亮君批打擦邊球

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
台北市議員林亮君表示，柯文哲因為北流不租借空間就罵基層，這樣很過分，批評柯文哲就想打擦邊球。圖／吳崢辦公室提供
台北市議員林亮君表示，柯文哲因為北流不租借空間就罵基層，這樣很過分，批評柯文哲就想打擦邊球。圖／吳崢辦公室提供

民眾黨總統參選人柯文哲傳出19日晚間將在北流舉辦「AI語音模型暨單曲發表會」，引發政治活動能否在北流舉辦爭議，台北市議員林亮君表示，柯文哲因為北流不租借空間就罵基層，這樣很過分，批評柯文哲就想打擦邊球。

林亮君今天到中和陪同立委參選人吳崢掃市場拜票，林亮君說，她有跟文化局長蔡詩萍聯絡，柯文哲確實又想來闖關，據她了解，北流五樓咖啡廳確實是委外經營，不是主場館或是展演空間，不是在租借規則中，這早在前有先例，黃珊珊參選台北市長時，也曾借用北流卡夫卡辦新書發表會，也讓很多人質疑是擦邊球，認為是政治活動。

林亮君指出，北流雖然是柯文哲任內剪綵、宣傳，但北流是陳水扁時期規畫設計發想，後面的市長發包施工，這項公共建設是經歷好幾任台北市長，柯文哲一直想打擦邊球，又想租借北流舉辦門票8800元的演唱會，北流堅持行政主體不願租借，卻被柯文哲罵太賤，這樣很不可取。

林亮君說，柯文哲過去身為台北市首長，因北流不租借空間，就痛罵基層行政人員，這樣很過分，據她了解，當初柯文哲要借用北流時，也不是用競選團隊名義，而是用民間的某科技公司名義，想打擦邊球，自己要知道分寸。

柯文哲 林亮君

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