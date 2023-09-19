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影／涂萬財神隱國外 高市與屏縣直搗洗選場與倉庫

聯合報／ 記者吳慧芬／高雄即時報導
高市衛生局人員前往高雄小港區台農與信興蛋品的冷鏈倉儲區稽查。記者吳慧芬／翻攝
高市衛生局人員前往高雄小港區台農與信興蛋品的冷鏈倉儲區稽查。記者吳慧芬／翻攝

台農巴西洗選蛋風暴，未因董座涂萬財出國而平息，高市府更懷疑同樣由涂萬財擔任董座的信興蛋品，藏有蛋品流向的關鍵資料，今與屏東縣府聯手，兵分三路直搗台農與信興蛋品位於屏東洗選場，及高市小港區、仁武區倉儲區稽查，且不排除移送檢調偵辦。

涂萬財13日接受聯合報專訪時喊冤，指接受農業部委託洗選巴西蛋，但農業部與食藥署沒告知蛋的有效期限與標示方法，他才依國產蛋標示方式，把洗蛋日標為製造日，有效期限為一個月，但因他未到高市衛生局說明，14日先被高市衛生局以拒絕配合開罰台農30萬元，涂萬財接著於15日出國，至今尚未返台。

高市衛生局至今已約談台農蛋品負責人、涂萬財的黃姓媳婦多次，但因蛋場經營主要由涂萬財經手，黃姓媳婦說不清楚銷進貨細節，因此，除高市衛生局除呼籲涂萬財盡速返台說明外，今更與屏東縣衛生局聯手，兵分三路前往台農與信興蛋品位於屏東洗選場，及高市小港區、仁武區倉儲區稽查，初步查核小港區、仁武區冷鏈倉儲庫存數量相符，位於屏東九如的洗選場還在清查中。

據了解，涂萬財原已訂妥本周返台的機票，但如今風暴愈演愈烈，連高雄市長陳其邁今都公開喊話，指台農蛋品流向交代不清，希望檢方介入調查；在全民關注下，涂萬財是否還會依原計劃本周返台，成了未知數。

高市府與屏東縣衛生局人員今一同到台農與信興蛋品位於屏東的洗選場稽查。記者吳慧芬／翻攝
高市府與屏東縣衛生局人員今一同到台農與信興蛋品位於屏東的洗選場稽查。記者吳慧芬／翻攝
高市衛生局人員前往高雄仁武區台農與信興蛋品的冷鏈倉儲區稽查。記者吳慧芬／翻攝
高市衛生局人員前往高雄仁武區台農與信興蛋品的冷鏈倉儲區稽查。記者吳慧芬／翻攝
台農與信興蛋品董座涂萬財。圖／本報系資料照片
台農與信興蛋品董座涂萬財。圖／本報系資料照片

衛生局 屏東縣

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