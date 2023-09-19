影／涂萬財神隱國外 高市與屏縣直搗洗選場與倉庫

台農巴西洗選蛋風暴，未因董座涂萬財出國而平息，高市府更懷疑同樣由涂萬財擔任董座的信興蛋品，藏有蛋品流向的關鍵資料，今與屏東縣府聯手，兵分三路直搗台農與信興蛋品位於屏東洗選場，及高市小港區、仁武區倉儲區稽查，且不排除移送檢調偵辦。

涂萬財13日接受聯合報專訪時喊冤，指接受農業部委託洗選巴西蛋，但農業部與食藥署沒告知蛋的有效期限與標示方法，他才依國產蛋標示方式，把洗蛋日標為製造日，有效期限為一個月，但因他未到高市衛生局說明，14日先被高市衛生局以拒絕配合開罰台農30萬元，涂萬財接著於15日出國，至今尚未返台。

高市衛生局至今已約談台農蛋品負責人、涂萬財的黃姓媳婦多次，但因蛋場經營主要由涂萬財經手，黃姓媳婦說不清楚銷進貨細節，因此，除高市衛生局除呼籲涂萬財盡速返台說明外，今更與屏東縣衛生局聯手，兵分三路前往台農與信興蛋品位於屏東洗選場，及高市小港區、仁武區倉儲區稽查，初步查核小港區、仁武區冷鏈倉儲庫存數量相符，位於屏東九如的洗選場還在清查中。