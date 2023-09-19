進口蛋4家倉儲在桃園 憂流入新竹縣 衛生局兵分3路稽查

巴西進口蛋爭議不斷，甚至引發食安疑慮，農業部昨天公布中央畜產會庫存進口雞蛋的冷鏈倉儲所在地，其中有4家位於桃園市，新竹縣衛生局長殷東成今天在縣府主管會報上指出，因桃園、新竹是共同生活圈，擔心進口蛋流入新竹縣，目前已全面清查5家蛋行、4家烘焙業者，共稽查40件，目前均符合規定。

殷東成指出，進口蛋已造成民眾疑慮，引發食安事件，衛生局兵分3路稽查，竹北、竹東2家蛋行和新豐1家均已查核完畢，來源都是國產；烘焙業使用的蛋液方面，因新竹縣沒有液體蛋生產公司，縣內4家烘焙業已清查完畢，來源均使用國產蛋；洗選蛋方面，新竹縣只有1家，目前也沒問題。

殷東成表示，將以每月查核50件的量能持續稽查，對象包括賣場、早餐店、餐飲業、烘焙行等，由於桃園4家進口蛋去向不明，擔心流入新竹縣，現在也是全面清查，若有任何流到新竹縣無論是下游、中盤商，衛生局會立刻依規進行處罰、銷毀。

殷東成指出，目前新竹縣的蛋品都無疑慮，但因進口量非常大，有問題進口蛋可能還在倉儲，若照中央給的訊息是倉儲的蛋都會處理掉，民眾就可以比較放心，但已經流出來的，還是不能掉以輕心，衛生局將持續稽查，包括賣場、早餐店，「只要有蛋的地方就會持續查核」。

殷東成表示，衛生局已組成專案小組每日召開專案會議，把查核狀況進行盤點，若發現有問題蛋品馬上處理、發布新聞稿。同時宣導民眾如何正確選購蛋品，包括看清標示、日期、外觀等。

衛生局也橫向和農業處、消保單位同步和縣長專案回報，若事件擴大將會進行聯合稽查，稽查對象不僅餐飲業者，只要有蛋的地方都會展開稽查。傳統市場方面，也會進行抽驗，看是否有動物用藥殘留，雖中央還沒指示，但衛生局已進行系統性食安把關。