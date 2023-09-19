快訊

總統參選人訪美「面試」規格大不同 蔡馬朱侯賴柯比一比

大直老屋每坪破百萬 基泰事件難撼動房價？房仲指出關鍵

懶人包／舊iPhone用iOS 17耗電嗎？9大更新一次看 相機功能下放、1隱藏技被讚佛心

不分區名單換挺郭大咖跳船別挺郭？ 朱立倫駁：不會有任何交換

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
國民黨主席朱立倫今強調，在野分裂就是保送民進黨。記者林佳彣／攝影
國民黨主席朱立倫今強調，在野分裂就是保送民進黨。記者林佳彣／攝影

鴻海創辦人郭台銘宣布參選2024總統選戰，展開全台連署，現傳出雲林前縣長張榮味、彰化縣議長謝典林等人決定在郭連署後「集體跳船」不再挺郭，也傳出藍高層嘗試以不分區立委安全名單安撫他們。國民黨主席朱立倫今到天母為立委參選人張斯綱站台時，他強調「謠言止於智者，不會有任何交換。」

朱立倫表示，大家都很清楚一件事，如果藍營或在野分裂就是幫助民進黨、保送民進黨，讓民進黨賴清德躺著選，這已是全民共識，「既然有這樣的全民共識，怎麼會有人希望造成最後分裂呢？」過程中，希望大家能大我大一點、小我小一點，最後放下自我，就能夠成全大局。

對於屏東議長周典論、國民黨中常委周孟蓉日前與郭董逛夜市，考紀會是否會處理？朱立倫說，所有考紀都是非常嚴肅、嚴正，不會因人而異，都會嚴正來面對。

朱立倫 民進黨 國民黨

延伸閱讀

藍白合9月底前有眉目？ 朱立倫四兩撥千斤談侯友宜

侯友宜拋3D戰略少國防遭疑 朱立倫批綠：雞蛋裡挑骨頭

侯友宜提三民主義遭疑 朱立倫批綠不讀憲法抹黑侯友宜

民調翻盤？朱立倫嗆綠能小公主沒貢獻、賴品妤批朱汐止罪人

相關新聞

盧秀燕、陳其邁施政滿意六都居冠 蔣萬安、高虹安「加油」

「天下」今天發布2023縣市首長施政滿意度調查。前五名多為長期在地深耕的連任首長，依序為嘉義市長黃敏惠、連江縣長王忠銘、...

進口蛋4家倉儲在桃園 憂流入新竹縣 衛生局兵分3路稽查

巴西進口蛋爭議不斷，甚至引發食安疑慮，農業部昨天公布中央畜產會庫存進口雞蛋的冷鏈倉儲所在地，其中有4家位於桃園市，新竹縣...

陳吉仲現身民進黨團 朱立倫轟「政黨利益大於全民」

巴西進口蛋爭議不斷，日前傳出農業部長陳吉仲請辭，陳神隱多日，今出現在民進黨團總召柯建銘辦公室，遭外界質疑要討拍。國民黨主...

不分區名單換挺郭大咖跳船別挺郭？ 朱立倫駁：不會有任何交換

鴻海創辦人郭台銘宣布參選2024總統選戰，展開全台連署，現傳出雲林前縣長張榮味、彰化縣議長謝典林等人決定在郭連署後「集體...

鄭文燦：政務官為政策負責 陳吉仲已清楚表態

專案進口雞蛋爭議持續延燒，民進黨立法院黨團今天舉行行政立法協調會報，黨團總召柯建銘邀農業部長陳吉仲報告專案進口雞蛋議題，...

擁核民團要總統參選人簽承諾書 轟民進黨能源政策錯誤

民團「氣候先鋒者聯盟」今於立法院舉行記者會，喊話各總統參選人，盼簽署承諾書，將核能當作低碳電力選項之一，邀集國際專家團隊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦