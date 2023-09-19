不分區名單換挺郭大咖跳船別挺郭？ 朱立倫駁：不會有任何交換

鴻海創辦人郭台銘宣布參選2024總統選戰，展開全台連署，現傳出雲林前縣長張榮味、彰化縣議長謝典林等人決定在郭連署後「集體跳船」不再挺郭，也傳出藍高層嘗試以不分區立委安全名單安撫他們。國民黨主席朱立倫今到天母為立委參選人張斯綱站台時，他強調「謠言止於智者，不會有任何交換。」

朱立倫表示，大家都很清楚一件事，如果藍營或在野分裂就是幫助民進黨、保送民進黨，讓民進黨賴清德躺著選，這已是全民共識，「既然有這樣的全民共識，怎麼會有人希望造成最後分裂呢？」過程中，希望大家能大我大一點、小我小一點，最後放下自我，就能夠成全大局。

對於屏東議長周典論、國民黨中常委周孟蓉日前與郭董逛夜市，考紀會是否會處理？朱立倫說，所有考紀都是非常嚴肅、嚴正，不會因人而異，都會嚴正來面對。