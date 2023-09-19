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陳吉仲現身民進黨團 朱立倫轟「政黨利益大於全民」

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
巴西進口蛋爭議不斷，國民黨主席朱立倫今批政黨利益大於全民。記者林佳彣／攝影
巴西進口蛋爭議不斷，國民黨主席朱立倫今批政黨利益大於全民。記者林佳彣／攝影

巴西進口蛋爭議不斷，日前傳出農業部陳吉仲請辭，陳神隱多日，今出現在民進黨團總召柯建銘辦公室，遭外界質疑要討拍。國民黨主席朱立倫今在天母受訪指出，「民進黨是個人大於派系、派系利益大於政黨、政黨利益大於全民」，批綠營可不顧全民、任何民眾心聲，只要為了個人、為了派系利益，一切是為先。

另外，國民黨北市議員張斯綱昨在臉書批陳吉仲，民怨愈強官位愈不可動搖，簡直官場奇蹟。他今預告，大家對於臭雞蛋事情非常氣憤，下午2點會到農業部抗議陳吉仲說法一改再改、一騙再騙，至今仍說不清楚進口雞蛋流向，讓全國人民陷入食安恐慌之中。他也會贈送「蛋怨人長久」的中堂給部長陳吉仲，祝賀陳部長獲留任，請他剩下任期做好做滿，千萬別滾蛋。

張斯綱預告今天下午2點會到農業部送「蛋怨人長久」的中堂給部長陳吉仲。記者林佳彣／攝影
張斯綱預告今天下午2點會到農業部送「蛋怨人長久」的中堂給部長陳吉仲。記者林佳彣／攝影

陳吉仲 農業部 雞蛋

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