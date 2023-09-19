鄭文燦：政務官為政策負責 陳吉仲已清楚表態

專案進口雞蛋爭議持續延燒，民進黨立法院黨團今天舉行行政立法協調會報，黨團總召柯建銘邀農業部長陳吉仲報告專案進口雞蛋議題，行政院副院長鄭文燦也與會。鄭文燦會後表示，陳吉仲是勇於任事的政務官，「政務官當然需要為政策負責，這部分陳吉仲已經表達非常清楚的態度」。

陳吉仲今天首度為專案進口雞蛋引發的社會紛擾道歉，陳吉仲強調，他絕對不會戀棧，政務官本來就該負政務官的責任，他完全不會迴避。

鄭文燦則表示，當時蛋荒、蛋價都到達非常大的臨界點，農業部也是盡了最大的努力，當然過程有不盡周全的地方，需要精進檢討，農業部會做完整的報告。

至於陳吉仲的去留，鄭文燦表示，陳吉仲是一個勇於任事的政務官，陳對每一個政策的環節都會做清楚的說明，政務官當然需要為政策負責，這部分陳吉仲已經表達非常清楚的態度。