民進黨宣布37年黨慶辦音樂會 賴清德、蔡英文將同台

民進黨將於9月28日邁入創黨37周年，民進黨今天宣布一系列黨慶活動，包括9月27日重返圓山大飯店舉辦「創黨先進聯誼餐會」，也將於24日規畫於下午15時至晚上18時在北平東路舉辦音樂會及市集等系列活動，現場邀請不同世代藝人演出，開放民眾免費入場，民進黨主席賴清德與蔡英文總統也會在24日同台。

民進黨今天舉行記者會，先由「國務青」組成的團隊一起跳挺台灣應援舞開場，更現場教學分解動作，要求民進黨發言人張志豪及林楚茵加入，林楚茵也透露自己昨晚就已經搶先練習。

民進黨今天表示，民進黨和台灣民主發展史有密不可分的關係，歷經黨外時期、1986年正式創黨、2000年第一次政黨輪替、到2016年第三次政黨輪替，國會首次過半等重大時刻。此次黨慶的舉辦，以挺台灣為主題，邀請不同世代共同參與，不只回顧台灣民主來時路，同時也更要前瞻未來的路，守護自由民主、守護台灣。

張志豪表示，民進黨今年黨慶主題是「挺台灣Stand up!」，象徵大家挺台灣「站出來！作伙講！大聲說」，24日活動結合戶外音樂會、市集、論壇等活動，與現場民眾互動遊戲。他說，「台灣是我們共同的家，不分族群、性別，創黨這天將邀請所有挺台灣的朋友，一同回憶37年來所有競選回憶。」

張志豪也公開當天活動的整體規畫，包括「聽台灣戶外音樂會」，邀集2024挺台灣競選專輯歌手以及島路行動音樂計畫歌手一同演唱今年競選歌曲，還有過往令人懷念的競選歌曲；另外挺在地民主市集，邀請在地文創團體、地方執政縣市前來參與民主市集擺攤，挺地方創生、挺民主永續、挺綠色執政；也為小朋友設計「街頭遊戲」，讓大家逛市集挺台灣小物同時，也能讓孩子一起參與這民主發展重要時刻。

另外，張志豪也公布「挺台灣應援曲」MV，他表示，賴清德身為資深棒球迷，此次推出的 MV充滿濃濃棒球味，不只融合球場應援節奏、擊鼓聲，設計朗朗上口的應援口號，更特地邀請擁有應援啦啦隊經驗的團隊協助編舞，並召集舞蹈教學老師、百工百業民眾、民進黨國務青等，一同參與這次的舞蹈教學 MV拍攝，希望未來民眾在聽到「挺台灣應援曲」時，也能搭配舞蹈動作，一起熱血應援挺台灣。

林楚茵表示，民進黨最重要的精神就是溝通，透過對話和台灣社會共同成長，其中公民團體扮演最重要角色，因此現場也邀請眾多公民團體一起參與來挺台灣，24日預計有60攤的市集活動，包括在地小農、地方創生、本土小吃等主題攤位共襄盛舉，期待讓所有參與民眾體驗台灣的多元與獨特，一起加入。

最後林楚茵預告，除了24日活動，也將在27日圓山飯店舉辦37周年黨慶創黨先進餐會，邀請資深黨員們回到最初創黨地點，回顧打拼精神傳承民主。