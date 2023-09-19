盧秀燕、陳其邁施政滿意六都居冠 蔣萬安、高虹安「加油」

「天下」今天發布2023縣市首長施政滿意度調查。前五名多為長期在地深耕的連任首長，依序為嘉義市長黃敏惠、連江縣長王忠銘、嘉義縣長翁章梁、雲林縣長張麗善和台東縣長饒慶鈴。六都表現最好的是台中市長盧秀燕和高雄市長陳其邁。

盧秀燕從過去末段班躍升為六都領頭羊，在永續幸福城市評比中也超越台北、晉升六都第二。陳其邁則是在專家團體眼中打敗其他直轄市，在永續幸福城市評比中更首度擊敗台北，奪得六都組冠軍。

以往的縣市長施政滿意度調查，「天下」均依分數高低排名。天下表示，因競爭相當激烈，首長民調有時在誤差範圍之內，難以區分高下。經過近一年縝密規畫，今年改採分群計分，1到5名為「標竿組」、6到11名為「優等組」、12至17名為「佳等組」，18到22名為「衝刺組」。

天下表示，整體而言，在上一波縣市長卸任，曾經熠熠生輝的明星相繼走下舞台，如今閃閃發光的反而是傳統農業縣市。而在選舉中拿下高得票率的首長，施政卻未必能獲取人心，得到人民的支持與滿意。

首先，標竿縣市長清一色是長期在地深耕的連任首長，包括嘉義市長黃敏惠、連江縣長王忠銘、嘉義縣長翁章梁、雲林縣長張麗善和台東縣長饒慶鈴等，其中僅基層公務員出身的王忠銘為新人。

六都市長排名也出現大轉折。表現最好為位居優等組首長的台中市長盧秀燕和高雄市長陳其邁，盧秀燕不僅拿到今年的最佳進步獎，從過去末段班躍升為六都領頭羊，在永續幸福城市評比中也超越台北、晉升六都第二。

高雄市長陳其邁則是在專家團體眼中打敗其他直轄市，政策獲得一致肯定；在永續幸福城市評比中更首度擊敗台北，奪得六都組冠軍。

代表國民黨參選總統的新北市長侯友宜，在選舉時雖大勝對手46萬票，但在「天下」施政滿意度調查中卻從去年第9名，今年滑落到衝刺組，專家評價也不如人意。

去年風光登場的新秀首長，表現仍需時間發酵，包括被藍營視為未來儲君的台北市長蔣萬安，以及基隆市長謝國樑、新竹市長高虹安，都仍需「加油」。

此外，根據「天下」調查中心統計問卷各面向，和民生緊密相關諸如就業、街道市容、移民融入和托育政策等，都是值得縣市長關注並深入改善之處。

尤其是「有無提供充足就業機會」存在明顯的城鄉差距，除台北市等六都、新竹縣市和連江縣之外，其他縣市均低於平均，以基隆、屏東和宜蘭的滿意度最低。滿意度普遍不錯的是治安和對內外推廣城市特色。

各縣市民眾普遍都肯定縣市長行銷城市的努力，唯獨台北、新北、桃園、基隆和新竹縣市偏低。治安也有類似狀況，多數縣市滿意，最低為新北市，台中和台南、桃園也不好 。