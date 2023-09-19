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陳琬惠疑：雲豹「紙」公司轉一手 搬走台鹽綠能上億元

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
民眾黨立委陳琬惠。 圖/聯合報系資料照
民眾黨立委陳琬惠。 圖/聯合報系資料照

民眾黨立委陳琬惠日前踢爆，經濟部旗下的台鹽綠能成綠營權貴鍊金大本營，陳琬惠今天再質疑，雲豹能源用紙上公司轉一手，從台鹽綠能搬走上億元，質疑國家推動綠能的公司淪為與綠營關係匪淺之企業的洗錢小弟，要求經濟部長王美花與前台鹽綠能董事長、現任內政部次長吳容輝出面說明；同時呼籲檢調單位盡速介入調查。

陳琬惠指出，2018年台鹽綠能與恩富資本簽訂光電申設勞務、土地管理、漁電共生工程與場域設計等合約，同時，恩富資本提出以指定價格指定雲豹能源協助電業籌設；但2020年1月時，在雲豹能源的建議下，台鹽綠能改跟縱橫家公司簽約辦理電業籌設。

陳琬惠質疑，縱橫家的地址就是雲豹能源所在地，聯絡人是雲豹能源的經理，縱橫家實質上是雲豹能源所掌控的紙上公司，結果恩富資本先是發包申設勞務給台鹽綠能，台鹽綠能再將電業籌設轉包給縱橫家，只是轉了一手，雲豹能源就從台鹽綠能搬走上億元。

陳琬惠先前公開質疑，原本吳容輝不想支付給縱橫家上億元的費用，但為何在雲豹能源創辦人張建偉出面要錢後，最終還是支付；可笑的是，十多天過去了，不但吳容輝不敢出來回答當初不想支付的原因，經濟部的回應聲明也完全不敢提到此事，難道是東窗事發，不知道如何解釋？

陳琬惠要求王美花別再神隱，出來講清楚，縱橫家作為雲豹能源掌控的紙上公司，憑什麼用一紙內容空洞的契約就從台鹽綠能搬走上億元？台鹽綠能的驗收報告在哪？為何經濟部不敢公開台鹽綠能跟恩富資本與縱橫家的合約，到底是在遮掩什麼？陳琬惠也要吳容輝站出來說明，對於此事是否知情？

陳琬惠批評，國家推動綠能的公司淪為與綠營關係匪淺之企業的洗錢小弟，結果主管機關不是神隱就是逃避，甚至不願公開資料以此迴避監督，實在是太過離譜，呼籲檢調單位，應該依法主動介入調查，不要因為是綠營自己人就不敢辦。

陳琬惠 王美花

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