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新聞眼／重劃大餅 歷任竹市長都難避建商
新竹市長高虹挖掘前朝的「新竹大秘寶」，揭露關埔國小、新竹市棒球場案的公安疑雲，讓外界質疑前朝是否與廠商關係匪淺。如今新竹大秘寶的回力鏢打到高虹安自已，近期她身陷跨年晚會到米粉活動事件爭議，處處都有建商的影子，如何清楚解釋利益迴避界線、扭轉外界觀感，成為高的執政關鍵。
近期高虹安被綠營指控與建商微妙關係，從豪車豪宅到市府活動贊助，讓才上任九個月的她難以擺脫與不動產利益關係的質疑，尤其總統大選之際被放大檢視，高虹安無法迴避。
林智堅在選舉時也曾被指控家族與建商的關係，當時林智堅反駁；外界好奇，為何新竹市長與建商關係都牽扯不清？
新竹市地狹人稠，坐擁科學園區，房地產一直被外界看好，近年房價攀升快速，人口不斷遷入，建商如何拿到使用執照與建照，影響建商資金運轉；核發執照一次牽扯到多個局處單位，如何「政通人和」成為關鍵之一。
新竹市因已無大筆土地，從都市更新案著手，才有重新開發機會；據統計，目前新竹市自辦市地重劃有五案，自辦農村社區土地重劃三案，背後牽涉商機龐大，不少建商都搶進重劃區大餅，「得重劃區者就得天下」。
新竹不是今天才變成建商財團炒地，藍綠白執政都面臨同樣景況，尤其幾個農村重劃案備受爭議；高虹安必須注意與建商往來分際，以免背後涉及百億利益輸送的質疑，如滾雪球越滾越大。
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