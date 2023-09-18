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高雄市查巴西蛋發現「貓膩」在這 關鍵人台農蛋品董座本周返台

聯合報／ 記者吳慧芬／高雄即時報導
涂萬財身兼台農蛋品與信興蛋品兩間公司的董事長。圖／本報系資料照片
涂萬財身兼台農蛋品與信興蛋品兩間公司的董事長。圖／本報系資料照片

「台農蛋品」接受農業部委託洗選巴西蛋惹得一身腥，董事長涂萬財上周五出國，至今未回台，高市衛生局今第4度約詢台農負責人、涂萬財的黃姓媳婦，她仍無法清楚交待蛋品流向，衛生局研判也是由涂萬財擔任董事長的「信興蛋品」的進銷貨資料，才是釐清真相關鍵，現待涂本周回台，親向衛生局說明。

高市衛生局表示，目前自全台全聯回收的巴西蛋品計有882盒，衛生局後續監督銷毀，另與農業部聯繫後，農業部今也已提供部分關於台農、信興的供貨資料。

衛生局今晚指出，今4度約詢「台農」蛋品公司黃姓負責人，她仍無法提供完整相關物流單據，該局會請其儘速提供相關物流單據，以利釐清「信興」蛋品公司至「台農」蛋品公司的營銷市場通路流向。

衛生局表示，目前研判「信興」蛋品公司進銷貨流向是亟待釐清的關鍵，衛生局近日將約詢「信興」蛋品公司涂萬財出面說明，並提供進銷貨清單等必要之文件。據了解，涂萬財人尚在國外，預計本周返台。

另今傍晚農業部公開中央畜產會冷鏈倉儲地點，高市衛生局將派員稽查轄內倉儲地點溫度、庫存量、報廢量、待銷毀分區置放等符合性。

高雄市衛生局指，迄今共稽查液蛋、烘焙業及早餐店及賣場54家，除2家液蛋工廠受中央畜產會調度專案使用進口蛋代工殺菌全蛋液，產地依中央畜產會提供的國別標示，有效日期依加工日期起算1年標示，其餘業者未查獲使用進口蛋品。

高雄市衛生局持續加強量販店、賣場、超市、超商、市場、早餐、烘焙及蛋加工製造廠稽查，查察蛋品來源、標示及貯存是否符合食品安全衛生管理法，並抽驗蛋品檢驗動物用藥，以維護民眾食的安全。

台農蛋品與信興蛋品的洗選蛋場都位於屏東。圖／本報系資料照片
台農蛋品與信興蛋品的洗選蛋場都位於屏東。圖／本報系資料照片
台農蛋品與信興蛋品的洗選蛋場都位於屏東。圖／本報系資料照片
台農蛋品與信興蛋品的洗選蛋場都位於屏東。圖／本報系資料照片

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