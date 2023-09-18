2023民主國際日大會 民進黨提四個堅持、和平四大支柱

瑞士民主基金會與伯恩政治論壇於本月14日首次聯合舉辦「2023民主國際日大會」，邀請世界各地代表共同探討如何支持民主對抗威權的相關主題，民進黨由副祕書長楊懿珊代表出席，並發表主題演講。楊懿珊提到，面對中國的文攻武嚇，台灣始終強調致力於推動印太區域的民主與和平，蔡英文總統提出的「四個堅持」，明確表明了多數台灣人的主權立場，而副總統賴清德所提出的「和平四大支柱」，也強調台灣捍衛民主的決心。

主辦單位瑞士民主基金會董事霍夫曼（Bruno Kaufmann）表示，全球威權主義擴張之際，此次十分難得能邀請來自全球各地關心民主發展的夥伴，共同分享自己國家所受到的民主威脅，除了來自台灣、羅馬尼亞、墨西哥及烏克蘭代表之外，同時邀請來自荷蘭鹿特丹伊拉斯謨大學、瑞士蘇黎世大學、佛萊堡大學等教授共同關注全球民主的未來。

烏克蘭駐瑞士大使Iryna Venediktova表示，烏克蘭的和平必須透過勝戰（victory）來取得，而唯有堅持到最後，才會有真正的和平。

楊懿珊表示，台灣走過人類歷史上最長的38年戒嚴，以寧靜革命的方式獲得民主，並且逐漸深化、鞏固民主體制，是全球第三波民主的典範。如今台灣主要的民主威脅並非來自內部，而是來自中國。中國透過政治威脅、軍事威脅、經濟制裁及錯假訊息，企圖創造台灣內部矛盾與認知混亂，這是台灣當前民主最大的挑戰。

楊懿珊表示，面對中國的文攻武嚇，台灣方面始終強調致力於推動印太區域的民主與和平，蔡總統提出的「四個堅持」，明確表明了多數台灣人的主權立場，而賴清德所提出的「和平四大支柱」，也強調台灣捍衛民主的決心。她也向與會者表示，能在全球直接民主發展最成熟的瑞士，探討全球民主的未來，別具意義。

楊懿珊說，台灣是亞洲第八大經濟體，在各項國際評比中，也是亞洲首屈一指的民主政體，台灣的全球晶圓代工市占逼進8成，對於全球科技與經貿有一定的貢獻，雖然台灣一直不是聯合國會員，但是台灣問題即是世界問題，期待歐洲各國也共同關注中國威脅，共同為全球和平而努力。