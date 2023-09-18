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影／柯文哲勸陳吉仲下台 直言批評政府是在「衝啥」

聯合報／ 記者徐白櫻／台東即時報導
民眾黨總統參選人柯文哲批評近日的進口蛋風波，直言批評政府在「衝啥」。記者徐白櫻／攝影
民眾黨總統參選人柯文哲批評近日的進口蛋風波，直言批評政府在「衝啥」。記者徐白櫻／攝影

民眾黨今日在台東成立「選哲之友會」，總統參選人柯文哲針對近日的進口蛋危機有感而發。柯表示，農業部陳吉仲獲慰留，對民眾黨選情非常有利，對全國人民非常不利，「所以我還是勸他自己下來」；8千萬顆流向不明的進口蛋一定會造成台灣市場大亂，看見早餐店荷包蛋、便利商店茶葉蛋都感到恐慌。

民眾黨總統參選人柯文哲尋求台東鄉親支持，今天下午在娜路彎大酒店成立「選哲之友會」。針對農業部長請辭獲慰留，柯受訪時重申，陳吉仲繼續幹，對民眾黨選情有利，但對全國老百姓非常不利，民進黨自己要去取捨。

成立大會上，柯文哲表示，台灣應該成立全國農業資料庫，理論上這次缺蛋危機不該出現，其實不是缺蛋而是缺少生蛋雞，所以應該重建整個產銷系統。

柯話鋒一轉說，他非常反對只會補助、補貼，其他什麼都不會的農業部長，會前記者問他對農業部長陳吉仲的看法，他的回應就是「陳吉仲繼續幹，對本黨選情非常有幫忙，但對全國人民不好，所以我還是勸陳自己下來」，不要為政黨利益損及國家利益，繼續幹會有害於全國人民。

柯文哲說，他從來沒想過民進黨會墮落這麼快，現在民進黨會讓人聯想至貪汙，蛋、疫苗、光電、口罩，每樣都是貪汙，今天不是陳吉仲要不要下台而已，還要問民進黨為何進口1億4千萬顆蛋，卻要丟掉6千萬顆，更可怕的是，其餘8千萬顆蛋在哪裡？

柯也說，流向不明的蛋一定會造成台灣市場大亂，原本每天早上吃荷包蛋是件快樂的事，但現在看見蛋會想「會不會是巴西蛋」而遲疑兩秒，便利商店買滷蛋（茶葉蛋）也會想是不是過期滷蛋，政府感覺沒辦法交代，這是在「衝啥」，根本是「一蛋知秋」，過去高端疫苗買500萬劑、丟掉100多萬劑，現在買蛋又丟掉6千萬顆，搞到全國看見蛋都要恐慌。

陳吉仲 農業部 柯文哲

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