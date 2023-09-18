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賴清德推薦 無黨籍北市議員林亮君宣布加入民進黨

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
無黨籍北市議員林亮君今天表示，她已正式完成民進黨入黨申請。圖／聯合報系資料照
無黨籍北市議員林亮君今天表示，她已正式完成民進黨入黨申請。圖／聯合報系資料照

2024選戰倒數，原本時代力量黨籍後退黨的無黨籍北市議員林亮君今天下午表示，她已經完成民進黨入黨申請，明日將陪同民進黨徵召參選的新北中和立委參選人吳崢掃街拜票，也首次現身替同黨候選人站台造勢，至於她的入黨推薦人，為民主進步黨黨主席賴清德。

2018年以時代力量黨籍參選北市議員中山大同第四選區議員選舉的林亮君，當年以1萬8256票當選北市議員，不過隔年2019年11月8日宣布退出時代力量，2022年以無黨籍挑戰連任當選。

今天林亮君宣布，她基於認同副總統賴清德所提出的民主大聯盟策略，跨世代、跨領域要團結合作，及受到賴清德所提出穩健務實的國家願景感召；並且在民進黨徵召參選的新北市中和區立委參選人吳崢鼓勵之下，已於今天下午正式完成民主進步黨入黨申請。

林亮君表示，她將於明日陪同吳崢掃街拜票，為首次現身替同黨候選人站台造勢。同樣於今年加入民進黨的高雄市議員黃捷，也將陪同力挺吳崢。

時代力量 議員

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