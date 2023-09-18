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碩士論文校方學術審查認定有瑕疵 立委賴惠員回應了

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
立委賴惠員中正大學政治所碩士論文學術審查出爐，遭校方認定「有未適當引述之學術瑕疵」，應於3個月內完成補正與修改，賴表示，會配合期限內改正。圖 ／取自賴惠員臉書
立委賴惠員中正大學政治所碩士論文學術審查出爐，遭校方認定「有未適當引述之學術瑕疵」，應於3個月內完成補正與修改，賴表示，會配合期限內改正。圖 ／取自賴惠員臉書

民進黨立委賴惠員中正大學政治所碩士論文學術審查出爐，遭校方控「有未適當引述之學術瑕疵」，應於3個月內完成補正與修改，對此賴惠員強調這不是抄襲，針對有心人士政治操作，導致母校中正大學學術地位遭受不必要攻擊而深感歉意，後續會配合學校指示在限期內改正。

賴惠員服務處發表聲明相關內容如下：

有關賴惠員碩士論文疑案，中正大學正式來函所示……有未適當引註之學術瑕疪，應於三個月內完成修改並予以補正，依法規「所許規範內」為論文之抽換。

中正大學學倫會審查結果，明顯證明賴惠員這篇論文非關抄襲，亦無影響論文研究最後結果。

賴惠員之論文乃本人親自以田野調查方法，將所獲得之資訊進行質化分析所得。而在進行質化分析時，勢必會引用前輩、專家的架構，以及相關論點作為各種輔助，以便檢視本人所取得之調查內容。研究當時，惠員雖有將參考內容之出處附在文末，唯內頁註釋不盡詳細羅列，但絕不影響論文的結果。學術倫理有其依據，並不是少部份沒有引注資料就可全盤抹黑為抄襲。

本人針對因為有心人士的政治操作，導致母校中正大學學術地位遭受不必要的攻擊而深感歉意，希望政治口水至此適可而止、選舉操作更可休矣。

賴惠員 中正大學 抄襲

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