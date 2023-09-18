接見美國網路安全商業團 蔡英文：持續強化網路安全

蔡英文總統今天接見美國網路安全商業發展團，她表示，網路安全是台灣和美國共同重視的議題，台美近年除了科技合作，積極深化經貿夥伴關係。台灣非常樂意和美國等全球民主夥伴分享經驗，期待在訪賓支持下，雙方持續強化網路安全，一起提升創新科技的優勢，為全球帶來更安全進步的發展。

蔡總統說，歡迎美國國家標準與科技研究院（NIST）院長羅卡西奧（Laurie E. Locascio）首次率團來訪，近年來，網路安全是台灣和美國共同重視的議題，期待能有更多的交流合作。

蔡總統表示，今年4月，數位部前往美國參加全球資安會議，也和NIST代表見面，針對美國資安標準制定，以及資安防護機制等議題，交換意見。今年5月，舉辦第一屆台美科技合作對話，這是雙方2020年簽署科技合作協定後，首次針對科技議題進行的高階政策對話。NIST參與這次對話，對台美科技合作具有重大意義。

蔡總統指出，台灣和美國積極深化經貿夥伴關係。今年6月，台美21世紀貿易倡議首批協定完成簽署，創下台美經貿關係的里程碑。感謝美國國會對於台美避免雙重課稅議題的重視，期盼台美能盡早簽署避免雙重課稅協定（ADTA），讓雙方的產業合作更加緊密。

蔡總統表示，從她上任以來，即不斷強調資安就是國安的概念，推動相關政策。台灣非常樂意和美國等全球民主夥伴分享經驗，一起提升創新科技的優勢，為全球帶來更安全進步的發展。

羅卡西奧說，很高興可以率領美國網路安全商業發展團訪問台灣，同行13家企業代表都很期待與台灣領先的資通訊科技安全產業，及關鍵技術產業供應商進行討論，促進商業互動。

羅卡西奧指出，台灣是美國在印太區域重要的朋友及貿易夥伴，很高興在2021年12月6日由美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）及台灣經濟部長王美花共同簽訂的科技貿易暨投資合作架構（TTIC）下，這些聚焦於網路安全上的努力，能強化彼此在此領域的商業鏈結。

羅卡西奧說，蔡總統自上任以來，相當關注資安領域，去年台灣成立數位發展部即為例證。拜登政府今年3月發表國家資安戰略（NCS），也提到應優先與理念相近的夥伴，進行國際互動與合作，她期待與數位部部長唐鳳及其他業界領袖討論，如何透過AIT進行更多資安能力的合作與建構，希望可以鼓勵更多私部門業者，採用經過驗證的資安標準準則及作法。

羅卡西奧指出，上個月他們將NIST網路安全框架（Cybersecurity Framework）升級為網路安全框架2.0，他們也很期待與台灣的專家討論，確保框架作為一個控管資安風險的工具，能有效地持續幫助世界各地的組織及用戶。全球所有經濟體，都非常重視資安及保護自己的人民與公私部門，可以免於不必要的駭客行為、監視，以及商業機密、個人資訊的竊取。她相信透過這次來訪的努力，台灣可以進一步獲得強化資安所需的策略與工具。