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鄭文燦任副院長發言吸引砲火 立委要他站上台接受監督

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
時代力量立委陳椒華上午在立法院舉行「對外發言就應來立院備詢，鄭文燦莫以副院長閃躲」記者會， 呼籲常以副院長身份代表行政院對外發言的鄭文燦，站上立法院備詢台，接受立法委員的質詢。記者黃義書／攝影
時代力量立委陳椒華上午在立法院舉行「對外發言就應來立院備詢，鄭文燦莫以副院長閃躲」記者會， 呼籲常以副院長身份代表行政院對外發言的鄭文燦，站上立法院備詢台，接受立法委員的質詢。記者黃義書／攝影

時代力量立委陳椒華今天說，行政院副院長鄭文燦接任以來，行政院許多對外發言，都是由他出聲，爭議事件更是如此，鄭文燦應該勇敢地站上備詢台，接受立法委員質詢。

陳椒華上午舉行記者會指出，立法院職權行使法第18條第1項規定，立法委員對於行政院院長及各部會首長施政方針、施政報告及其他事項，得提出口頭或書面質詢。導致行政院副院長不用站上備詢台，這是非常不合理的規定。

陳椒華說，這個規定不代表副院長不用接受質詢，行政院副院長不用接受質詢，這樣不合理的狀況持續存在，希望鄭文燦勇敢地站上備詢台，接受立法委員質詢。

陳椒華認為，過往行政院副院長，比較像是協助院長幕僚角色，多半沒有什麼對外發言聲音，但在鄭文燦接任副院長以來，可以看到不同於以往的狀況，許多行政院的對外發言，都是由他負責發言，特別是許多爭議事件更是如此。

陳椒華指出，鄭文燦以行政院副院長身分，代表行政院對外說明發言的報導非常多，無論是進口雞蛋的政策，再到巴西蛋的爭議、中正紀念堂轉型方案、太魯閣號車廂發現遺骨事件等，鄭文燦在行政院舉行會議討論，都可以看到他主持或對外發言。

陳椒華說，行政院長陳建仁都躲在鄭文燦背後，負責吸引在野黨的質疑砲火，但鄭文燦卻不用備詢，這種狀況非常不合理。

行政院 鄭文燦 陳椒華

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副院長太多政策發言 立委籲鄭文燦備詢

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