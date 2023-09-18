副院長太多政策發言 立委籲鄭文燦備詢
「鄭文燦身為行政院副院長，卻多次為雞蛋、太魯閣等重要政策發言，理應接受立法院監督！」時代力量立委陳椒華18日質疑，鄭文燦是副院長，但近日多次發言卻顯得像幕後行政院長，而真正的行政院長陳建仁卻很少回答爭議問題，因此她呼籲鄭文燦應該到立法院備詢。對此，鄭文燦僅回應說，一切依法處理。
副院長應備詢
陳椒華指出，立法院職權行使法第18條：「立法委員對於行政院院長及各部會首長之施政方針、施政報告及其他事項，得提出口頭或書面質詢。」的規定，導致在立法院院會的實務運作下，行政院副院長多不用上院會質詢台，接受立委質詢。
陳椒華強調，其實此規定也沒有表示副院長可以不用接受質詢，但因為立法院長期慣例，導致行政院副院長可以持續不用備詢。不過，過去的大法官解釋，也肯定行政院副院長需要接受民意監督。
鄭文燦多政策發言
陳椒華列舉新聞說，從巴西進口蛋、中正紀念堂轉型、太魯閣號案與許多經濟議題，都可以看到鄭文燦的發言，但行政院長陳建仁卻常常躲在鄭文燦後面，但鄭文燦不需要到立法院備詢，接受監督。她指出，過去副院長比較像院長幕僚的角色，但如今鄭文燦的狀況來看，似乎有負責主導很多政策。
因此她呼籲，陳建仁應該帶著鄭文燦一起到立法院備詢，鄭文燦自己最好也要主動站上院會備詢台，不要只敢在外面發言；而立法院長游錫堃也應該要求鄭文燦上備詢台接受質詢。
對此，鄭文燦出席活動受訪時僅回應說，行政院長與各部會首長在立法院備詢，是按照《立法院職權行使法》的規定，尊重立法院行之有年的慣例，一切按照法律進行。
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