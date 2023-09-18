陳椒華呼籲鄭文燦代表行政院對外發言就該站上立院備詢台

立委陳椒華上午在立法院舉行「對外發言就應來立院備詢 鄭文燦莫以副院長閃躲」記者會， 陳椒華表示，鄭文燦以副院長身份代表行政院對外發言，包括進口蛋的政策到巴西蛋的爭議、中正紀念堂轉型方案、太魯閣號車廂發現遺骨事件等，都可以看到鄭文燦副院長在主持或對外發言。但卻因立法院有許多慣例，造成行政院副院長不用接受質詢這樣不合理的狀況。

陳椒華表示「立法院職權行使法」中存在非常不合理的規定。在第十八條第一項：「立法委員對於行政院院長及各部會首長之施政方針、施政報告及其他事項，得提出口頭或書面質詢」，導致行政院副院長都不用上院會質詢台接受質詢。呼籲現任行政院副院長鄭文燦站上備詢台，接受立法委員的質詢。