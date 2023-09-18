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【重磅快評】從陳菊到蘇貞昌 民進黨哪來臉講別人干政

聯合報／ 主筆室
監察院長陳菊要求審計部設發言人，被批不當施壓及越權。記者潘俊宏／攝影
監察院長陳菊要求審計部設發言人，被批不當施壓及越權。記者潘俊宏／攝影

民進黨近來針對新竹市長高虹安疑似男友干預市政事件火力全開。孰料，「龜笑鱉沒尾」的迴力鏢來的是又快又急，先是監察院長陳菊被爆施壓審計部，黑手干預獨立機關直接「不演了」；行政院前院長蘇貞昌更是退休後不甘寂寞，昨天替農業部長陳吉仲發布未請辭的消息，彷彿行政院仍是他當家，民進黨干政程度，過之而無不及。

干政有多種樣態，共通點是在政治上實質干預了不屬於自己執掌的業務，審計部正是近期被嚴重干預的受害單位之一。不久前該部公布去年度中央政府決算審核報告，內容直指前瞻基礎建設、居住正義、能源轉型、特別預算等，多項重要施政項目都有缺失，且皆有數據佐證。

「爆料」程度之猛，成為在野黨在大選年批評執政黨的柴火來源，卻也因此惹禍上身，被陳菊在院會中公開「關切」，要求應對外說明澄清；眾監委們更是一湧而上，輪番番言圍剿審計長，全忘了審計部是獨立機關，核心的審計業務如何執行，豈是陳菊和監委們能頤指氣使。

審計報告向來有個特色，僅作客觀的數據呈現，不做主觀地評論、詮釋，今年也不例外。以綠能發電為例，目標值是政府設定的，目前達成率也是行政部門提供數字，審計部藉此得出「進度落後」客觀結論，並無任何偏差之處。

監察院與審計部權責畫分的法律中，其中一條明定，「監察委員不論是否行使職權，如有干涉審計權行使之情事，審計人員應陳請審計長轉報院長處理」。孰料，如今出手干政、介入審計權的，正是監察院長本人，這不僅是監察權無法取信於民眾的一大諷刺，折射出的更是民進黨政府完全執政下，什麼都想掌控的心態。

蔡政府任內，獨立機關不再獨立比比皆是，從ＮＣＣ、中選會到監察院，如今連「最後一塊淨土」審計部，眼看也要在陳菊黑手下失守，不免令人感嘆。

干政不落人後的還有蘇貞昌，昨天晚上傳出由於進口蛋之亂持續延燒，陳吉仲請辭獲准，但行政院第一時間並未證實或否認。在官方尚未定調之際，反倒是近日復出螢光幕輔選的蘇貞昌搶著受訪說，「陳吉仲還沒提辭職書，有人急著放話操作，非常惡劣」。

乍聽之下，不知道的人可能會以為蘇貞昌還是行政院長，不僅能為內閣成員背書，連有沒有請辭、進度如何都瞭若指掌；相較之下，正牌的行政院長陳建仁昨晚則整夜神隱，並未親上火線向外界說明，僅由行政院代為發出聲明，更凸顯出蘇貞昌的干政行徑。

權力像魔戒，戴上了就很難戒掉，尤其蘇貞昌向來以重度權力慾著稱，在卸任後仍心心念念著權位自然不難理解，但再怎麼垂涎欲滴，也不能在現實世界中入戲，當真扮演起閣揆角色。

陳建仁是虛位閣揆、權力被架空的看法已是普遍的政壇共識，原先大家以為「地下院長」是副閣揆鄭文燦；如今看來，連蘇貞昌都想來分一杯羹，不在其位的人不當干預行政體制運作，莫過如此。

陳菊、蘇貞昌兩人都是民進黨大老級人物，相繼大喇喇干政的作為，卻未聞民進黨人有同等的檢討聲浪。民進黨就別再雙標了，在批評他黨干政問題嚴重時，先照照鏡子吧。

蘇貞昌 行政院 民進黨

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