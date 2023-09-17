賴清德透露許淑華曾為了生活賣炸雞 許憶往事當場落淚

民進黨總統參選人賴清德上午前往松山慈祐宮參拜，慈祐宮董事長陳玉峰接待，祝賴清德心想事成。賴清德拉抬民進黨立委參選人許淑華，他說，許淑華從基隆來台北求學，很辛苦，卻不放棄，為了生活，曾經去賣炸雞，是另一個雞排妹，許淑華聽到賴清德的話，當場落淚，一旁的里長幫忙遞衛生紙。

賴清德表示，這次是他第二次來，慈祐宮媽祖婆是功德的化身，台南2016年大地震造成傷亡，慈祐宮捐助善款幫忙，讓台南度過難關，他心裡永遠感念。今天來祈求台灣國泰民安，風調雨順，也希望善男信女大家平安，賺大錢。

賴清德說，他懇求大家栽培許淑華，許是很溫暖的人，從基隆暖暖平凡家庭出生，生活很困難，來台北求學，一路很辛苦，但都沒有放棄，令他很感動的是，許對人非常溫暖，一路奮鬥，受松山的民眾栽培疼惜，沒有任何驕傲，非常客氣謙卑，相當難得。許讀書的時候，申請助學貸款，為了生活還賣過炸雞，是另外一個雞排妹。

賴清德表示，許在台北市議會的表現，也可以看出認真負責及專業，台灣現在面臨國內外挑戰，國會需要許淑華這種有愛心，專業、非常認真打拚守護台灣，解決各種問題的人選。希望大家繼續栽培許淑華，他也拜託大家支持他。

賴清德說，因為氣候變遷，過去不曾下大雨的地方，現在都會下大雨，過去雨水多的地方卻缺水，未來這種狀況會愈來愈多，若他有機會領導國家，他會以他過去擔任立委及台南市長的第一線經驗，檢討每個城市的防災標準，他會設立一個平台，讓中央及地方政府檢討。

賴清德指出，台北市是台灣首善之都，治水標準比其他縣市都還要高，但還是要檢討，整個台北市包括松山區，都要檢討，加強提升防洪標準之外，平時有什麼作為也要研議，國家規定每年5月1日之前就要做好防洪措施，5月1日之後，雨季就來了，水溝及雨水下水道有沒有清乾淨，都要檢討。

賴清德說，他在台南市檢查時，曾經發現雨水下水道裡面，竟然有沙發及腳踏車等各種垃圾，年久無人清理，所以一定要用嚴肅的態度面對未來挑戰，這樣生活才會安全。