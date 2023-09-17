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賴清德萬里老家被指違建 賴辦：靜待新北市府後續認定

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
賴清德競辦發言人郭雅慧。圖／取自賴清德臉書
賴清德競辦發言人郭雅慧。圖／取自賴清德臉書

民進黨總統參選人賴清德萬里老家被新北市政府指控違建，賴清德競辦發言人郭雅慧今天表示，萬里這棟房舍的存在，早於相關法規訂定之前，並非法令規範後興建或翻修，與有心人士和媒體討論的其他個案違建，實屬不同。賴的態度始終如一，建物是否涉及違建問題，尊重新北市政府與經濟部礦務局等相關單位的認定，配合辦理。

郭雅慧提出三點說明，她表示，依據新北市政府地政局9月6日在賴清德萬里老家現勘後回覆，由於該地區從1981年起，才實施建築管理，所有人若能證明建物1981年前就存在，經申請後，可認定為合法房屋。從相關資訊及空照圖都可證明該屋存在於1951年間，早於1981年區域計畫法實施日期，新北市政府調閱相關資料，即可釐清。

郭雅慧說，新北市政府及經濟部礦物局9月15日現勘後，經濟部礦務局回覆該區位屬萬里六坑煤礦舊礦區，無採礦事實，1988年礦業權公告廢止。至於地目變更、地上物的使用狀態認定，屬於地方政府職權。由此可知，該區域已非礦區保留區，該區段在區域計畫法實施前，也就是該屋興建時，地目是旱地目，未違反使用區分規定。房屋存在於1951年間，不堪使用，2003年前後翻修，早於新北市政府2011年6月2日頒訂的新北市政府核發合法房屋證明處理要點。

郭雅慧指出，早期煤礦開發，依當時礦業法相關規定，煤礦業者得依法設置事務所、廠庫、礦工房舍等設施，房屋為礦工房舍屬容許使用設施。存在皆早於相關法規訂定之前，並非法令規範後興建或翻修，與媒體討論之其他個案違建，實屬不同。賴清德靜待新北市政府及經濟部後續認定，全力配合需改善之處置。

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