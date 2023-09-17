申請為總統大選被連署人後 郭台銘攜賴佩霞回板橋向媽祖報告
鴻海集團創辦人郭台銘今上午與副手賴佩霞赴中選會領表登記為2024總統大選被連署人，之後前往新北市板橋慈惠宮，郭台銘表示，今天向媽祖報告新的未來，他也拉著賴佩霞到當初他出生的慈惠宮財神殿詳細介紹，郭台銘說，希望賴佩霞跟他一起合作，給台灣政治新的氣象，邁向和平、繁榮、清廉的新政治。
今日兩人搭乘同一台車抵達慈惠宮，吸引許多民眾圍觀，郭台銘先帶著賴佩霞到一樓財神殿，郭台銘說，1950年10月18日，他媽媽就在財神殿這個地方把他生下來，為台灣帶來財運；接著兩人再到二樓參拜有200多年歷史的開基媽祖，上下樓梯時，郭也都扶著賴佩霞，展現紳士風度。
媒體詢問賴佩霞，郭有沒有向他在慈惠宮成長的故事，郭台銘搶答，他在這生、這裡長大與求學，14歲才離開；媒體再問賴佩霞會不會擔心國籍影響參選，賴僅搖頭回應。
廟方也在致詞時表示，希望郭台銘連署不僅要過關，還要很過關。
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