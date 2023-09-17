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星國前外長言論引外交部反駁 管中閔：肯定說對了什麼
新加坡前外長楊榮文應邀來台出席「亞太千里論壇」演說，卻遭外交部發聲明指稱其演說內容完全與事實不符，認知明顯偏頗。台大前校長管中閔今早在臉書指出，「一位外國平民來台演講，政府竟氣急敗壞反駁，這演講肯定說對了什麼」，更註記「感到可悲可笑」。
楊榮文日前在亞太千里論壇，以「一個新加坡人視角下的兩岸關係」為題發表演說。他表示，台海現狀是不穩定和虛幻的，並認為台灣只有在美國的支持之下才能維持和中國大陸分離的狀態。楊榮文表示，美國能維持台海現狀多久，取決於美中之間的軍事力量平衡，以及台灣人民的意願。
對於楊榮文的發言，外交部也發布新聞稿回應，指稱完全與事實不符，認知明顯偏頗，並與區域內多數民主國家的理解大相逕庭，並認為其個人意見，不僅無助區域和平與穩定發展，也損害台美關係與台星關係的正向發展，外交部表示高度遺憾，並呼籲避免讓公開意見淪為極權中國的傳聲筒。
管中閔指出，「一位外國平民來台演講，政府竟氣急敗壞的反駁，這演講肯定說對了什麼」，更在文末註記「感到可悲可笑」。此文一出，馬上引來上百名網友按讚，也有網友留言「不是話說重了，而是話說中了」、「人都不敢聽真話」。
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