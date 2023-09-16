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接受彭博專訪 侯友宜：實力確保和平、交流增進理解

聯合報／ 特派記者侯俐安／紐約十六日電
國民黨總統參選人侯友宜訪美正式行程第二天，美東時間16日上午接受彭博專訪後，接受媒體聯訪。記者侯俐安／攝影
國民黨總統參選人侯友宜訪美正式行程第二天，美東時間16日上午接受彭博專訪後，接受媒體聯訪。記者侯俐安／攝影

國民黨總統參選人侯友宜訪美正式行程第二天，美東時間16日上午接受彭博專訪後，接受媒體聯訪表示，他針對台海問題，向彭博提出未來領導人在台海局勢中扮演的角色，台灣將「以實力確保和平、以交流增進理解」。

他說，台海間一定要以對話降低風險，讓台灣扮演促進和平者、風險降低者，讓台海安定、台灣安全、世界安心。至於談論細節，未來會逐一向媒體詳細說明。

對於侯友宜15日在兩場智庫座談中，提出「對北京不會存有不切實際的期待，對美國支持台灣的安全，也不會視為理所當然」，侯友宜說，台灣本身要不斷提升自我防衛能力，也要加強軍備。更重要的是，要和友好的同盟國家共同合作與面對。

侯友宜說，此趟訪美兩項主要議題，一是讓美國行政部門和國會能多關注台海和平穩定議題，增進台灣自我防衛能力，二是美方在經濟貿易與其主導的印太經濟架構，能夠給台灣多多協助，在自由貿易洽簽上，其他國家也多合作。

針對昨晚侯與紐約市長亞當斯「經朋友安排下巧遇」，侯友宜表示，長期以來國民黨和美國關係保持密切合作，關心台海問題、台灣發展。非常謝謝朋友的安排，他和亞當斯都是警察出身當首長，將攜手面對挑戰、朝共同目標邁進。

聯合報會員版在美東時間15日晚間報導，侯競辦所說的「朋友」，其實是亞當斯的支持者也是重要樁腳，他是移居法拉盛多年的中國大陸移民，國民黨副主席夏立言透過台灣人脈，安排了這場「簡短巧遇」，讓侯紐約行有亮點，也避免為地主亞當斯帶來困擾。

台海 侯友宜 美國

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