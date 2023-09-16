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行政院人權處21日柏林參訪 有人在臉書社團徵口譯遭嗆

聯合報／ 記者劉宛琳／台北即時報導
「德國台灣同學會」社團徵詢口譯，遭社團成員留言嗆「一個政府連翻譯都派不出來，還要臨時上網找口譯？」。圖／讀者提供
「德國台灣同學會」社團徵詢口譯，遭社團成員留言嗆「一個政府連翻譯都派不出來，還要臨時上網找口譯？」。圖／讀者提供

行政院人權轉型正義處將於21日赴德國參訪。不過近日發生有人在「德國台灣同學會」社團徵詢口譯，遭社團成員留言嗆「一個政府連翻譯都派不出來，還要臨時上網找口譯？」外交部表示，駐處會派員陪同，但考量此團參訪議題涉及法律專業議題，因此也將安排由具相關條件人員協助翻譯。

中央公務機關出訪，按照過去慣例，代表處都會派翻譯隨行。但「德國台灣同學會」社團本周有網友發文表示：「行政院人權及轉型正義處擬至柏林參訪，9月21日至22日需一名德翻中的即席口譯，有報酬，有興趣或意願者請私訊」，引發社團成員質疑。

社團成員嗆聲：「一個政府部門連一個德中翻譯都派不出來！口譯沒有準備可以說上就上？令人感到汗顏」、「這政府是要倒了嗎？連即席口譯都要上網路社團找臨時工？再不濟也有謝大使啊？這會不會讓人笑掉大牙啊？」但也有成員提醒，「如果是公務出訪，代表處可以派翻譯隨團」。

外交部表示，依據駐外使領館及代表（辦事）處人員接待國內訪賓要點，有關我國國內訪賓出訪，外交部及相關駐外館處會視情提供必要合理的協助。因我國政府機關出訪團數眾多，實際訪團需求各有不同，且考量我駐外館處人力配置及議題專業程度等因素，駐外館處協助僱用具熟悉駐地環境或特殊專業背景的傳譯也是常有的作法之一。

據了解，當時行政院人權及轉型正義處為了配合轉型正義相關行程參訪，有請外館協助。因為有一些法律上的專業用語，例如行政處分、法院判決等，怕外館的人員無法理解或是準確的翻譯，希望能另找有法律背景的人來做翻譯。但在「德國台灣同學會」徵詢的口譯並無刊登需具有法律專業翻譯的條件。對此，人權處證實有此參訪行程，對於外館如何安排並不清楚。

轉型正義 人權 德國 外交部

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