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在野要陳吉仲下台 莊瑞雄：平衡市場供需卻搞政治鬥爭

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
巴西蛋風暴持續延燒，農業部長陳吉仲今天下午在農業部舉行記者會。記者許正宏／攝影
巴西蛋風暴持續延燒，農業部長陳吉仲今天下午在農業部舉行記者會。記者許正宏／攝影

桃園市衛生局查獲某蛋品工廠將自巴西、土耳其、泰國進口的雞蛋生產為未殺菌液蛋，產地卻標示為「台灣」，涉違反食安法第28條，依法開罰。民進黨立委莊瑞雄表示，進口的雞蛋安不安全、標示是否屬實等問題，依照食安法規定下架跟處罰，農業部開放進口雞蛋是平衡市場供需，在野黨卻要求農業部長陳吉仲下台，這是政治鬥爭。

針對進口雞蛋爭議，莊瑞雄表示，這不單純是農業部的問題，當初農業部為解決缺蛋問題，引進進口雞蛋，雞蛋標示及健康問題，其實是其他部會負責，並由中央跟地方政府共同稽查，依法執行。

對於在野黨把矛頭都指向陳吉仲，莊瑞雄說，這是政治鬥爭，刻意製造成對立，食安法主管機關是地方政府，若有問題依法開罰，牽扯到要叫陳吉仲下台，根本是鬼扯、亂來。

雞蛋 農業部 莊瑞雄

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