「李先生報備令」遭質疑本末倒置 高虹安：有嚴令約束男友

新竹市長高虹安近日被指控其男友李忠庭干預市政、人事，高昨天鞠躬致歉，並宣布責成市府所有首長不得在未報備情況下與「李先生」，又被民代抨擊是本末倒置。高虹安今天受訪說，友人部分有嚴令約束了，也會用最高嚴格的標準約束自己與團隊。

高虹安昨天一發出的「報備令」再度掀起討論，市府發言人徐千晴昨天解釋，「報備」的意思是，禁止李先生跟市府官員有任何的接觸，而萬一在公開或私人場合等非預期的情況下有所接觸，就需要進行報備說明，嚴守分際。

高虹安今天下午出席竹塹特產節活動，被媒體問到此報備界線是否模糊？應該先約束自己的友人，而非約束地方首長？此外，民眾黨主席柯文哲也說，整件事應該要遵守公職人員利益衝突迴避法等相關公務人員分際。

高虹安表示，一切都遵守法令，「友人的部分，相信這一次我們都已經看到許多事情發生之後，都已經有嚴令的約束了」；昨天也向自己的局處長、秘書長表達清楚，希望大家一起遵守相關法令，不要有模糊地帶，用最高嚴格的標準約束自己與團隊。