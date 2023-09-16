兩黨總召已面談 新會期藍白合？ 曾銘宗：有初步共識

立法院第十屆最後一會期將在22日開議，預計25日舉行各委員會召集委員的選舉。國民黨立法院黨團總召曾銘宗今受訪表示，民意大多希望監督民進黨執政，與民眾黨立法院黨團總召邱臣遠兩人已經面談過，兩黨團就召委選舉、法案及議題等「合作有初步共識」。

民眾黨團在立法院內政、外交國防、教育文化、司法法制、社福衛環委員會各有一席委員，上會期民眾黨與民進黨團投票上達成合作，讓國民黨失去衛環召委席次，也讓民眾黨以小黨之姿獲得教育文化委員會召委。這會期接近總統大選，國民黨主席朱立倫及民眾黨主席柯文哲也都稱兩黨有聯繫，是否從國會開始合作引起關注。

曾銘宗表示，休會期就有和民眾黨團接觸，由於現在多數民意希望下架民進黨，在野在許多議題上立場相似，例如這次進口雞蛋問題，就都主張政府應交出資料、不要逃避監督，所以在野應多合作，多持善意，作為契機

被問到是否藍白將互相支持召委選舉，曾銘宗透露，已和邱臣遠單獨面談過，後也跟黨團內部討論，具體策略將待下週各委員會的召委人選出爐後，再進一步和民眾黨團討論，但他對於這會期國會相關「藍白合作」，都抱持樂觀。

曾銘宗表示，朝野協商及未來在法案上，藍白也有合作空間，過去兩黨團是有互動，但大多是委員個人，這會期會有黨團層級之間的互動。被問到會不會重演上會期綠白昭委選舉互投？曾銘宗則僅說，那是上會期的事。

對於兩黨談合作，國民黨立法院首席副書記長李德維則表示，這樣有助於雙方創造良好的氣氛，他也不諱言，民眾黨在上個會期被民進黨吸走，但在這個會期，在野必須要整合，所以當然是支持跟鼓勵國民黨團這樣做，不管是對立法院的氣氛，或是2024總統大選的氣氛，都會有助益。

詢及藍白可能在哪些委員會合作，李德維表示，民眾黨只有五位立委，且絕大多數要去選舉，合作較有空間的還是教育跟衛環，一方面國民黨人也不夠，另一方面像衛環，民眾黨立委吳欣盈這次沒有選舉，其他的民眾黨立委都有參選立委，故這部分要看民眾黨，尊重民眾黨的安排。他認為，教育跟衛環的合作空間較大。