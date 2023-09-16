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馬英九辦公室：專家證明生育率降低與兩岸政策有關

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
前總統馬英九指兩岸關係惡化，讓年輕人不敢生。圖／聯合報資料照
前總統馬英九指兩岸關係惡化，讓年輕人不敢生。圖／聯合報資料照

針對總統府與民進黨批評前總統馬英九日前「蔡政府導致兵凶戰危，年輕人不敢生小孩」說法，馬英九辦公室今日表示，馬前總統引用數據都是根據內政部發布的人口統計，人口學家與媒體輿論也都論證生育率降低與執政者的兩岸政策有關，民進黨與其不服氣逞口舌之快，不如好好用心改善兩岸關係。

馬辦指出，李登輝總統執政12年，新生兒減少5萬8千人；陳水扁總統執政8年，新生兒減少10萬1千人；蔡英文總統執政7年（2016至2022），新生兒減少6萬9千人。相形之下，馬前總統執政8年，新生兒反而增加1萬5千人，是歷來民選總統執政期間僅有的現象。

馬辦表示，李總統執政時期，1996年大陸試射至少兩枚飛彈到高雄與基隆外海，引爆台海危機；陳總統提「一邊一國」，大陸立反分裂法，台海高度緊張；蔡總統執政至今，拒絕承認九二共識，基於意識形態操作抗中保台，導致台海兵凶戰危，都是造成民眾擔憂未來，生育率降低的可能原因。

馬辦強調，依照總統府與民進黨的邏輯，年輕人不生育跟兩岸關係無關，試問為何蔡英文一執政，就反轉了馬前總統任內的新生兒增加呢？更重要的是，許多獎勵生育政策，如生育津貼、孕嬰假、公共托育等，都是「馬歸蔡隨」，結果卻天差地遠，更顯示出在蔡英文執政下，同樣的生育政策卻無法引起年青人的共鳴。

馬辦表示，媒體輿論已經下了定論：「和平是最好的催生劑」，對未來有希望、有把握，就比較敢生小孩，這是天下父母心。蔡政府常常吹噓其經濟數字，事實上是負債累累，而且年輕人不敢生小孩，就是打臉蔡政府營造的虛假幻境。

馬英九 生育 蔡英文 兩岸政策

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